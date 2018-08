Fantastični Roko Prkačin! U 25 minuta 26 poena za pobjedu!

Hrvatska košarkaška U16 reprezentacija ušla je u četvrtfinale Europskog prvenstva u Novom Sadu deklasiravši Italiju 85-58. Prvo ime susreta bio je Roko Prkačin, koji je za 25 minuta provedenih na parketu ubacio čak 26 poena.

Impresivnu statistiku podebljao je šutom 10/11 iz igre, uz 16 skokova i sedam asistencija. Naši mladići od početka utakmice su vodili glavnu riječ. Prvu četvrtinu dobili su 19-15, a na poluvrijeme su otišli s devet koševa prednosti.

You are all invited to the Prkacin SHOW! #FIBAU16Europe@CbfHks 🇭🇷



📺 https://t.co/VFIGaDtJET

📝 https://t.co/67KyPKFfyo pic.twitter.com/nWPCmzofpR