Fantomski stadion: Mogao bi i on završiti kao stara obećanja

Šukerova fatamorgana. Tako se može sažeti najava novog projekta gradnje nacionalnog stadiona. Jer nitko osim Davora Šukera i Milana Bandića ne vjeruje da bi to moglo zaživjeti.

- Ništa nije definitivno. Još je mnogo toga u kombinaciji, ali moja želja je da reprezentacija igra diljem Hrvatske, da gostuje u svim gradovima - rekao je izvršni direktor HNS-a Marijan Kustić.

Njegova želja zapravo je i realnost jer, budimo iskreni, odakle novac za obnovu Maksimira i gradnju nacionalnog stadiona? Tko bi dao dvjestotinjak milijuna eura? Uostalom, za gradnju takvog stadiona trebalo bi puno više od najavljene dvije godine. Jer samo za promjenu GUP-a potrebno je otprilike toliko vremena. A onda dolazi projekt, pa građevinske dozvole... Da se ne lažemo, taj stadion ne bi zaživio sigurno sljedeće četiri godine. I čak i da ga sagrade, dolazimo do najvažnijeg pitanja - za koga? Za nekoliko utakmica reprezentacije godišnje?

Potrošili već oko 800 milijuna kuna

Puno prihvatljivija opcija je da se uloži u razvoj i modernizaciju ostalih stadiona u Hrvatskoj pa da reprezentacija obilazi sve gradove, od Splita, Rijeke, Pule, Zagreba, Varaždina, Osijeka i tako redom. I naravno, dok nema reprezentacije, na tim stadionima igrat će lokalni prvoligaši.

Gradnja stadiona, to nas uči povijest, u Hrvatskoj se shvaća dosta olako. U Maksimir, koji se raspada, uloženo je već 800 milijuna kuna, iznos za koji su sagrađene Groupama Arena i Cardiff City stadion. I to iz temelja. Da ne govorimo o “sagrađenim” kampovima, koji su bili “piece of cake”. U Tuhlju je sve bilo dogovoreno, potpisan je i sporazum, blagoslov je dala i Uefa i krenulo je.

Oklada za stadion u Blatu

Deset godina kasnije na mjestu na kojem je trebao biti kamp stoji kamen temeljac. Potom je kamp trebao biti na Sveticama. Opet je pao dogovor, iz saveza su se hvalili da imaju osiguran novac, naravno, blagoslovila je i Uefa, samo ovaj put uz dodatak da će gradnju velebnoga kampa vrijednog 10 milijuna eura financirati i oni.

Za razliku od Tuhlja, na Sveticama je “pala” i fotografija, odjenuli su se kombinezoni, očistile lopate, stigli i bageri, kad ono: “Dečki - razlaz!”. Četiri godine kasnije na mjestu na kojem su se svečano kleli da će niknuti kamp niknuo je korov. Ako volite oklade, možemo vam jednu i ponuditi. Za dvije godine, koliko je prema Šukerovu mišljenju potrebno za gradnju nacionalnog stadiona, prošetajte do Blata. Nađete li ondje stadion, plaćamo rundu pića. Ajd’, živjeli...