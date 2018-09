Fatović nam je očitao lekciju! Australci su izbacili 'barakude'

Hrvatska vaterpolska reprezentacija doživjela je ogroman šok u četvrtfinalu Svjetskog kupa gdje ih je pobijedila Australija, momčad koju vodi bivši hrvatski reprezentativac Elvis Fatović, rezultatom 9-8.

Ušle su 'barakude' mlako u utakmicu i već na samom početku moglo se vidjeti da ovo nikako ne može ići na dobro. U prve dvije četvrtine igralo se gol za gol, a prva je povela Australija da bi Šetka pred sam kraj prve četvrtine poravnao rezultat.

Nakon toga su 'barakude' stalno imale vodstvo od jedan razlike, ali se Australija svaki put ekspresno vraćala. U drugoj četvrtini posebno se istaknuo golman Australaca Edward Slade koji je nekoliko puta branio nemoguće situacije.

Iako je u trećoj četvrtini Hrvatska ostvarila prvu veću prednost, od dva gola razlike, niti to nije poljuljalo odlično raspoložene Australce koji su do kraja te četvrtine prednost 'barakuda' nulirali, a onda u zadnjoj četvrtini došli do pobjede vrijedne plasmana u polufinale Svjetskog vaterpolo kupa.

Za igrača utakmice proglašen je centar Australije Joe Kayes koji je ujedno zabio i najviše golova za svoju reprezentaciju, njih tri. Uz Kayesa, za Australiju su još zabijali Lachlan Edwards dva puta te Campbell, Hollis, Younger i Blake Edwards po jednom.

U reprezentaciji Hrvatske najviše se istaknuo Vrlić koji je zabio tri gola , Garcia je dodao dva dok su Fatović, Šetka i Lončar zabijali po jednom.

Ova utakmica bila je posebna za igrača 'barakuda' Lorena Fatovića čiji je tata, Elvis Fatović, izbornik upravo Australije. Po prvi puta je tako tata Fatović pobijedio momčad za koju igra njegov sin.

Australija će u polufinalu igrati s boljim iz ogleda Njemačke i Južne Afrike, a ta utakmica će se igrati u subotu dok 'barakudama' sada slijedi borba za plasman od petog do osmog mjesta.