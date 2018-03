'Faul za zatvor'! Wade: Molim se da je s dečkom sve u redu

U jučerašnjoj košarkaškoj utakmici polufinala američkih srednjih škola između Hanovera i Centralije vidjeli smo jedan od najgorih prekršaja u povijesti košarke. Nakon što je ukrao loptu te krenuo u kontru, igrača Hanovera Thomasa Atkinsa grubo je gurnuo igrač Centralije prilikom zakucavanja ne pokazavši ikakvu namjeru da ga spriječi, već je očito bilo da mu je cilj ozlijediti suparničkog igrača. Prema komentarima na društvenim mrežama ime nasilnika je Nathan Remp.

Atkins je odletio u konstrukciju koša, a igrač koji ga je gurnuo, nije mu se došao ni ispričati! Što je najgore od svega, igrača Centralie zbog ovog bezobraznog poteza suci nisu ni isključili. Srećom, prema saznanjima američkih medija s mladim Atkinsom je sve u redu. Nakon kratkog izlaska iz igre, ubrzo se vratio te pomogao svojoj momčadi da se plasira u državno finale.

Ovaj start su osudili mnogi NBA igrači poput Dwaynea Wadea i Loua Williamsa, rekavši kako se nadaju da je Rempu ovo bila zadnja košarkaška utakmica te kako je s mladim igračem Hanovera sve u redu.

Shit happens in competition but this kid walking away after pushing him and seeing how he fell was just heart less. Prayers up that the kid is okay🙏🏾🙏🏾🙏🏾 https://t.co/z6KSMUoLJh