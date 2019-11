Federer, Đoković i Thiem su u skupini smrti, Nadal ipak igra

Španjolski tenisač Rafael Nadal otputovao je na ATP završnicu u London unatoč ozljedi trbušnog mišića zbog koje se povukao s prošlotjednog turnira iz Masters serije u Parizu.

- Jučer sam obavio pretrage u Mallorci i unatoč malom zatezanju na desnoj strani trbuha putovat ću u London - kazao je trenutačno prvi tenisač svijeta .

- U četvrtak i petak ću započeti trening servisa i namjera mi je da budem spreman igrati na završnici u Londonu. Hvala na potpori - napisao je Nadal na svom Twitteru.

Nadal će, iako se povukao iz polufinalnog meča na Mastersu u Parizu gdje je trebao igrati protiv Kanađanina Denisa Shapovalova, ako uspije ući u polufinale na završnici osigurati prvo mjesto na ATP ljestvici.

Španjolac, koji nikada nije osvojio završni Masters, će prema tome krenuti iz skupine Andre Agassi gdje će mu protivnici biti mladi lavovi Alexander Zverev, Daniil Medvedev i Stefanos Tsitsipas. U grupi Bjorn Borg smješteni su Novak Đoković, Roger Federer, Dominic Thiem i debitant Matteo Berrettini.

