Federera spasilo novo pravilo! Millman ga je imao u šaci, ali...

Skoro pa 'bye, bye Roger'! Domaći tenisač John Millman (30) je u četiri sata i tri minute sa Australian Opena skoro izbacio velikog Švicarca Rogera Federera (38), ali na kraju je rutiner priveo posao kraju kako se i nadao.

Igrali su meč 1/16-ine finala, Millman je 47., a Federer trenutačno treći i za mnoge najbolji tenisač svih vremena. Millman ove godine 4. kola Melbournea neće vidjeti.

Cijeli je taj četverosatni triler otišao u tie-break petog seta u kojem je Švicarac bio bolji sa 10-8 pa uz uzdah razočaranja s tribina prošao u osminu finala.

Congratulations @RogerFederer on recording your 1️⃣0️⃣0️⃣th #AusOpen match-win.#AO2020 pic.twitter.com/aq6wDQazzB