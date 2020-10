Federeru je Nadal najveći rival, ali Đoković tvrdi: 'Još ne mislim da je kraj, stići ću ih obojicu...'

<p><strong>Rafael Nadal </strong>ispisao je novu stranicu sportske povijesti nakon što je 13. osvojenim <strong>Roland Garrosom </strong>stigao do 20. Grand Slama čime se izjednačio s velikim <strong>Rogerom Federerom </strong>na vrhu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nadal i Federer na Instagramu</strong></p><p>Briljantnom izvedbom pomeo je <strong>Novaka Đokovića </strong>3-0 u finalu i još jednom potvrdio titulu apsolutnog kralja zemlje. Godine idu, ozljede se nižu i prolaze, ali Nadalova dominacija na crvenom tlu ostaje.</p><p>Priznanje za veliko postignuće stiglo je i od najvećeg svih vremena <strong>Rogera Federera. </strong></p><p>- Uvijek sam imao ogromno poštovanje prema mojem prijatelju Rafi, kao osobi i kao šampionu. Moj najveći rival proteklih godina, Rafa i ja međusobno smo se 'gurali' i jedan od drugoga učinili bolje igrače. Stoga moram reći kako mi je istinska čast čestitati Nadalu na 20. 'grand slamu' u karijeri. Posebno je impresivno što je osvojio 13 naslova u Roland Garrosu, a to je jedno od najvećih dostignuća u sportu općenito - rekao je nakon Federer nakon Rafine velike pobjede.</p><p>Španjolac i Švicarac sada su se odvojili i s 20 osvojenih Grand Slamova dijele prvo mjesto svih vremena. Novak Đoković ostao je na tri manje i sa 17 naslova četiri glavna turnira ih slijedi u stopu.</p><p>No, nakon što je uvjerljivo izgubio meč javio se i srpski tenisač. Još uvijek ne misli da je kraj i da može uloviti 'posljednji vlak' za postati najbolji ikada.</p><p>- Da mislim da je prekasno, vjerojatno bih završio karijeru već danas i to bih rekao. Ali, pošto ne mislim da je prekasno, nastavit ću dalje, koliko god imam goriva u nogama i ljubavi, želje i volje da se bavim ovim sportom i da se iz dana u dan trudim biti bolji igrač i u što boljoj formi - rekao je Đoković.</p><p>Pobjedom na <strong>Roland Garrosu </strong>približio bi se konačnom cilju, no sada se udaljio par koraka. </p><p>- Jedan poraz, iako je finale Grand Slama, ne može me toliko poremetiti. Ušao sam u četvrto desetljeće i po teniskom, kronološkom očekivanju, i mene i Nadala, a pogotovo Federera, su već sto puta strpali u penziju. Ali nas trojica i dalje pokazujemo da smo najbolji igrači svijeta - rekao je Nole.</p>