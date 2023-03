Ferdinand bijesan zbog penala Cityju, Vinčić u sličnoj situaciji Barci nije dao jedanaesterac!

Kada primiš sedam golova na najvećoj nogometnoj pozornici, besmisleno je žaliti se i tražiti opravdanja u nečemu. No, kada primiš prvi gol iz dvojbenog penala...

Manchester City je u utorak demolirao Leipzig 7-0 te se plasirao u četvrtfinale Lige prvaka. Čudesnu utakmicu odigrao je vanzemaljac Erling Haaland koji je zabio pet golova za 57 minuta igre, već na poluvremenu bio je na hat-tricku, a prvi gol zabio je u 22. minuti iz jedanaesterca, koji je, za mnoge, itekako dvojben.

Nakon jednog ubačaja u šesnaestercu Leipziga, Rodri je loptu udario glavom, a ona je, čini se, pogodila u ruku igrača gostiju Henrichsa. Tako je barem prosudio sudac Slavko Vinčić nakon što je pregledao snimku. Na njoj je zaista teško procijeniti je li njemački nogometaš dirao rukom jer lopta nije promijenila smjer i čini se kao da mu je prošla pored ruke. No, Slovenac očito smatra drugačije.Henrichsu ništa nije bilo jasno, suca je ispitivao kada je uopće dirao rukom. Druga stvar je to što je udarac bio iz same blizine, igrač gostiju nije niti stigao reagirati. Zanimljivo, sličnu situaciju vidjeli smo prošle godine na utakmici Barcelone i Intera. Vinčić, koji je i tada dijelio pravdu, tada nije sudio penal.

Legenda Manchester Uniteda Rio Ferdinand smatra kako je sudac oštetio Leipzig.

- Po pravilima je ovo penal, ali to je loše pravilo. Pa igrač nije ni vidio loptu kad ga je pogodila. Sudac je poklonio jedanaesterac igračima Cityja koji se uopće nisu obazirali na taj trenutak, nisu ni tražili kazneni udarac - kazao je Ferdinand.

S njim se slaže i bivši igrač Manchester Cityja Nedum Onouha.

- Nije nešto što sam mislio da je ozbiljno. Henrichsa je lopta jedva dotaknula, ne znam što je to sudac vidio. Rodri nije uopće reagirao, tako da mislim da ovdje nije bilo sporne situacije. Sudac je ovdje vidio nešto što se nije ni dogodilo.

Legendarni Alan Shearer je bio kratak i jasan.

- Nogometna pravila o igranju rukom su gomila sranja

Haaland je zabio za 1-0, dvije minute kasnije i drugi, a krajem prvog dijela kompletirao je hat-trick. Igrači Leipziga su potonuli, a do kraja utakmice primili su još četiri gola. Da nije sudac sudio ovaj penal, bi li Leipzig primio manje golove ili bi bila neizvjesnija utakmica, nezahvalno je komentirati. No, kako god, gol koji je dirigirao jako puno toga.

Nekoliko grešaka Vinčić je napravio na štetu Leipzigu. U prvom dijelu gosti su imali obećavajuću situaciju, jedan igrač išao je sam na Edersona, no golman Cityja izletio je s gola i srušio ga na pod u pokušaju da izbije loptu koju je promašio. Prema mnogima, to je trebao biti prekršaj za Leipzig i žuti karton Edersonu, no Vinčić tu nije ništa vidio. Timo Werner je poludio pa dobio žuti karton.

