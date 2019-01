Ferdinand: Znao sam piti deset pinti piva pa prijeći na votku...

Pio sam puno više od ostalih igrača, a stvarno sam mogao puno popiti. Znao bih popiti deset Guinnessa i onda krenuti s votkama. Pio bih cijeli dan, naspavao bih se i onda opet, rekao je Rio Ferdinand u intervjuu za Guardian.

Legendarni engleski stoper imao je 'crno' razdoblje za vrijeme svog igranja u Leedsu i West Hamu imao velikih problema s alkoholom.

- Bio sam idiot, potpuni luđak. Ima nekih dijelova karijere kojih se gotovo ni ne sjećam, sve mi je u magli. Kad bih mogao promijeniti nešto u svojoj karijeri, sigurno ne bih ponovno toliko pio. Nikad nisam pio večer prije utakmice, ali nakon utakmica je znalo biti strašno. Bila je to momčad koja je jako puno pila. Nogomet, alkohol i noćni klubovi. To je bio moj stil života - priznao je Rio.

Foto: Sandra Krunic/PIXSELL

Spasio ga je dolazak u Manchester United u kojem je odlučio okrenuti svoj dotadašnji način života.

- U to sam vrijeme prestao s takvim načinom života, ali bih sve nadoknadio po ljeti. Otišao bih na odmor i lokao dva tjedna u komadu. Imao sam sreće da alkohol nije utjecao na moje nastupe, jer sam bio vrlo otporan na alkohol. No, došao sam do faze u karijeri kad sam morao prestati - zaključio je Ferdinand.

U Manchester Unitedu ga je trenirao veliki sir Alex Ferguson koji mu je pomogao s problemom. Zatim je s njim Rio osvojio šest naslova prvaka Engleske i jednu Ligu prvaka.