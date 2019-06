'Usred noći sam sjeo u auto, Maldiniju nisam mogao reći ne'

Službeno je: Zvonimir Boban odlazi iz Fife i vraća se u Milan u kojem je kao nogometaš osvojio sve što se pod kapom nebeskom u nogometu može osvojiti!

Potvrdila je to sama Fifa na svojim službenim stranicama zahvaljujući se, riječima predsjednika Giannija Infantina, našem Bobanu na svemu što je u tri godine napravio radeći za svjetsku krovnu nogometnu organizaciju.

Foto: SATISH KUMAR/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Boban je na rastanku istaknuo:

- Klub Milan, grad Milano i Italia su moja obitelj. Dakle vraćam se mojoj obitelji, AC Milanu. Goruća mi je želja da pomognem mojem slavnom klubu, da ga vratimo tamo gdje mu je i mjesto. A nakon tri predivne godine u Švicarskoj i Zürich će zauvijek imati posebno mjesto u mojem srcu - izjavio je Boban.

Infatino je Bobana nazvao 'najboljim mogućim utjelovljenjem nogometa' te podvukao kako je i 'svojim radom u Fifi potvrdio posvećenost, srčanost i strast s kojima je nekada igrao nogomet'.

Foto: PIXSELL, REUTERS

Bobanu je 50 godina. Posljednje tri bio je drugi čovjek svjetskog nogometa! Radio je kao zamjenik generalnog sekretara Infantina i njegov glavni savjetnik na strateški najvažnijim nogometnim temama.

- Uvijek ću biti zahvalan Gianniju Infantinu, iako je Interista, na šansi koju mi je dao nakon što je izabran za generalnog sekretara Fife. Time što je za svog zamjenika izabrao bivšeg nogometaša potvrdio je dosljednost vlastitom motu 'Vraćamo nogomet u Fifu i vraćamo Fifu u nogomet' - kaže Boban.

- Ponosan sam i počašćen što smo zajedno vratili ugled Fifi, odmaknuli je od skandala u kojima je bila. Kad se osvrnem prošle tri godine imam osjećaj istinske ispunjenosti sa mojim doprinosom svemu što smo si zacrtali kad smo se prihvatili posla. Povjereni su mi silno važni projekti: revolucionarni VAR, obnova klupskog SP-a i uspješna provedba kandidatura za SP 2026 - nastavio je velikan hrvatskog i svjetskog nogometa.

Foto: Screenshot/Gazzetta

- Teško mi je otići iz Züricha, ali želja za povratkom u obitelj AC Milana jača je od svega - zaključio je Boban koji će s Infantinom biti nazočan na finalu U-20 Svjetskog prvenstva u Poljskoj ove subote.

Simbolički... Za rastanak i: kao sjećanje na početak. Jer Boban je 1987. osvojio isti taj Mundial, postao svjetski prvak, a tom u finalu, u 85. minuti dao gol pa onda još i zabio kad je priča otišla u penale.

O tome koliki je značaj jednog hrvatskog sportskog djelatnika u najvažnijem sportu na svijetu svjedoči i komentar jedne druge legende, Engleza Garyja Linekera koji je na svom TW profilu napisao:

- Ovo je golemi gubitak za Fifu. Milan dobija veliko pojačanje, a Fifa gubi časnog čovjeka čiji je rad počeo praviti pozitivnu razliku u svjetskome nogometu.

Zvonimir Boban has left @FIFAcom to become Chief Football Operator with @acmilan. A great appointment for the Italian club, but a massive loss to FIFA. They’ve lost an honourable football man who was beginning to make a difference.