Fifa je omogućila igračima da sami kontroliraju svoje učinke

FIFA se potrudila podići kvalitetu izvedbe igrača na još viši nivo tijekom ovog Svjetskog prvenstva, i to na način da je svim igračima omogućila pristup jedinstvenoj aplikaciji FIFA Player. Odmah po dolasku u Dohu na prvom sastanku svi igrači su dobili kod za svoj profil na aplikaciji, kod je jedinstven i nitko drugi ne može ući u profil igrača osim njega samoga i onoga kome je dao kod.

Foto: fifa

A na tom profilu su sve njihovi individualni učinci, od onih uobičajenih, broja pretrčanih kilometara, dodavanja, driblinga... do onih detaljnijih koje su u svojim analizama imale samo najjače reprezentacije. Ali ni to nije sve, recimo, ako naši vratari imaju pet obrana, bočni igrači četiri uspješna centaršuta, vezni igrači sedam driblinga i prodora, ili napadači tri udarca prema golu, aplikacija im omogućava ne samo da provjere statistiku, nego da klikom na svaki pojedini detalj pogledaju i video snimku akcije i uvjere se kako je to izgledalo.

Sjajan je to detalj koji svima zainteresiranima omogućava da pogledaju što su napravili dobro, gdje su griješili i da svoje izvedbe poboljšaju. Aplikacija je korisna i sa stručnog stajališta jer pruža uvid i u fizičku potrošnju pojedinog igrača, u kojim je intervalima koliko dužinski i brzinski trčao, koliko je puta ulazio u napadačku trećinu, koliko je puta bio u duelu... I opet sve to mogu pogledati na video snimkama... Riječ je o malom milijunu informacija koje se na prvu čine suvišnim, no onaj tko ih želi i zna čitati i te kako mu mogu biti korisni.

Foto: MARKO DJURICA

No i za one koji aplikaciji ne pristupaju tako studiozno i ne zanima ih sami učinak na terenu, postoji segment koji će ih i te kako zanimati. Naime, u samoj aplikaciji posložene su fotografije i video snimke koje igrači mogu slobodno koristiti za privatne svrhe i objavljivati na društvenim mrežama izravno iz aplikacije. Što mnogi od njih obilato koriste. Što se tiče naših, službenih informacija nema, no one neslužbene otkrivaju nam kako su aplikaciju skinuli svi na svoje mobitele, a najviše je koriste oni najbolji, koji žele provjeriti i unaprijediti svoju igru...

Najčitaniji članci