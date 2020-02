Fifa Rudešu zbog 92 tisuće € zabranila transfere godinu i pol

NK Rudeš je na posudbu u Hrvatski Dragovoljac poslao Zoungranu i Amoatenga,a sada neće godinu dana moći napraviti nikakav transfer jer ih je Fifa kaznila.

NK Rudeš ne može u tri prijelazna roka dovesti ni jednog igrača od seniora do najmlađeg uzrasta. Prevedeno, to je do ljetnog prijelaznog roka u 2021. godini, ali čelnik NK Rudeša, inače influencer i u NK Šibeniku i NK Vodicama - Ivica Zorica ne brine.

- Tražili smo reviziju slučaja. Za tri dana će sve biti u redu - siguran je. A o čemu se zapravo radi? Pa bivša je uprava dovela 2018. brazilskog igrača Carlosa rođenog 2000. godine iz Recifea, a zbog lošeg čitanja papira, Rudeš bi sada trebao platiti 92.000 eura, izjavio je Zorica.

Foto: Tibor Jurjevic/PIXSELL

- Prijašnja Uprava nije dovoljno ozbiljno pristupila tom pitanju, nije prevela papir s portugalskog. Da ne dužim, trebalo bi za igrača platiti 92.000 eura - priznao je, no uvjerava navijače:

Zatražili smo licenciju za Prvu i Drugu HNL. Igrat ćemo najbolje što možemo - kaže Zorica.