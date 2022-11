AP: Fifa je pokrenula postupak protiv Hrvatske zbog uvreda kanadskom golmanu Borjanu!

Međunarodna nogometna federacija (FIFA) otvorila je u utorak disciplinski postupak protiv hrvatske reprezentacije zbog ponašanja navijača na utakmici Svjetskog prvenstva u Katru protiv Kanade, tvrdi agencija AP.

Hrvatski navijači vrijeđali su kanadskog vratara Milana Borjana, koji ima srpske korijene i koji je ranije imao neprimjerene izjave o Domovinskom ratu. Kada je Hrvatska slavila 4-1, na tribinama je osvanuo plakat uvredljivog sadržaja, a i povici su bili uvredljivi, piše AP.

Borjan je nakon utakmice rekao da je dobio puno poruka od bijesnih hrvatskih navijača nakon što je prije utakmice procurio njegov telefonski broj.

- To pokazuje kakvi su ljudi primitivci. Nemam im što komentirati povodom toga, to govori o njima. Čuo sam da su vikali, vrijeđali i tako dalje, ali to samo govori o njima da su primitivci, da trebaju poraditi na sebi i svojim obiteljima. Očito imaju neku frustraciju kući pa dođu ovdje i žele je iskaliti na nekom drugom - rekao je Borjan i dodao:

- Hrvatskoj reprezentaciji želio bih sve najbolje u nastavku SP-a, odigrali su dobru utakmicu. Mi smo poveli rano, igrali dobro 20-25 minuta pa se povukli, ne znam zašto. Ali to je nogomet, idemo dalje. Ovo je lijepo iskustvo za sve nas i kanadsku reprezentaciju koja se poslije 36 godina pojavila na nogometnoj karti. Žao mi je što je rezultat ovakav, ali idemo dalje. To je jedno iskustvo za nas.

Još od travnja, kad su izvučene skupine, pričalo se o Borjanu, koji je tvrdio, a tvrdi i dalje, da nije rođen u Hrvatskoj, već u srpskoj Dalmaciji. Politici nije mjesto u nogometu ni na sportskim priredbama, Borjan bi kao profesionalni sportaš, morao to znati.

- To mnogo govori o njima. Vrijeđanje, prijetnje i takva doza primitivizma. Dosta prijatelja imam iz Hrvatske i nikada nisam gledao tko je odakle. Ja ću se uvijek ponositi s mjestom rođenja. Kada sam se rodio, 1987. godine, rodio sam se u Republici Srpskoj Krajini i uvijek ću se time dičiti. Svatko ima pravo misliti drugačije. Mogu me mrziti, mogu me voljeti, ali nikad mi ne mogu promijeniti mjesto rođenja - rekao je Borjan srpskim medijima.

Nijemci kažnjeni jer nisu poslali igrača na presicu

Istodobno, njemačka reprezentacija dobila visoku kaznu zbog kršenja pravila na press konferenciji. Nijemci će morati platiti 10.150 eura jer su prekršili pravila na press konferenciji uoči utakmice sa Španjolskom. Prema Fifinim pravilima na susretu s medijima moraju biti trener i jedan od igrača, no pojavio se samo trener Hansi Flick.

