Fifa potvrdila: Mundijal će zbog domaćina početi dan ranije...

Međunarodni nogometni savez (FIFA) u četvrtak je potvrdio kako će ovogodišnje Svjetsko prvenstvo započeti dan ranije no što je to ranije bilo predviđeno, odnosno 20. studenoga i to utakmicom Katar - Ekvador.

Iz FIFA-e su ovo pomicanje objasnili željom da se svečano otvaranje i uvodna utakmica natjecanja izdvoje kao zasebni događaj.

Susret Katar - Ekvador će se tako igrati u nedjelju 20. studenoga s početkom u 19 sati po lokalnom vremenu umjesto 21. studenoga u isto to vrijeme, dok je stoga utakmica Nizozemska - Senegal, koja se trebala igrati 21. studenoga u 13 sati, pomaknuta na 19 sati jer se ispraznio taj termin.

Ova promjena osigurava i nastavak dugogodišnje tradicije prema kojoj prvu utakmicu na SP igra ili reprezentacija domaćina ili branitelj naslova.

Preostale dvije utakmice predviđene za 21. studenoga, Engleska - Iran i SAD - Wales, igrat će se u svojim originalnim terminima, odnosno u 16 i 22 sata po lokalnom vremenu.

