Fifa se nada da će gradovi biti spremni za Mundijal, Boston je spreman na sukob s Trumpom

Foto: Suzanne Plunkett

Ako netko loše radi posao i mislim da postoji sigurnosni problem, nazvat ću Giannija, koji je sjajan, i reći: 'premjestimo utakmicu na drugu lokaciju. I on će to vrlo lako učiniti, rekao je Trump misleći na Boston

Međunarodna nogometna federacija (Fifa) se "nada da će svaki od 16 gradova domaćina biti spreman" za domaćinstvo utakmica Svjetskog prvenstva 2026. godine, navodi se u izjavi poslanoj AFP-u, nakon što je Donald Trump spomenuo mogućnost preseljenja utakmica iz sigurnosnih razloga.

"Nadamo se da će svaki od naših 16 gradova domaćina biti spreman uspješno ugostiti događaje i ispuniti sve potrebne uvjete", komentirao je glasnogovornik Fife.

World leaders' summit on ending the Gaza war, in Sharm el-Sheikh
Foto: YOAN VALAT

"Sigurnost i zaštita prioritet su za svaki događaj koji Fifa organizira diljem svijeta, a sigurnost i zaštita su odgovornost vlada koje odlučuju što je u interesu javne sigurnosti," dodali su iz krovne kuće svjetskog nogometa.

Ovaj komentar dolazi dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump uvjeravao da se predsjednik Fife Gianni Infantino neće protiviti preseljenju utakmica Svjetskog prvenstva u druge američke gradove, ako bude potrebno.

"Ako netko loše radi posao i mislim da postoji sigurnosni problem, nazvat ću Giannija, koji je sjajan, i reći: 'premjestimo to (utakmicu, op.) na drugu lokaciju. I on će to vrlo lako učiniti," kazao je američki predsjednik novinarima nakon što su ga pitali o nasilju u južnom Bostonu kada je zapaljeno nekoliko policijskih vozila.

Donald Trump i Gianni Infantino sastali su se u ponedjeljak u Egiptu, gdje se predsjednik moćne sportske organizacije pridružio političkim čelnicima iz cijelog svijeta kako bi razgovarali o mirovnom procesu u Gazi. Trumpova administracija nedavno je rasporedila Nacionalnu gardu u nekoliko gradova koje vode demokratski protivnici, protivno željama lokalnih vlasti. Washington tvrdi da je ova mjera bila nužna za borbu protiv kriminala i ljevičarskog aktivizma. Ukupno jedanaest američkih gradova ugostit će utakmice Svjetskog prvenstva koje će se od 11. lipnja do 19. srpnja iduće godine održati i u Kanadi i Meksiku. Jedan od gradova na koje je Trump mislio je Boston koji će biti domaćin sedam utakmica.

World leaders' summit on ending the Gaza war, in Sharm el-Sheikh
Foto: YOAN VALAT

Gradonačelnica Bostona Michelle Wu nagovijestila je da je grad spreman za sukob s predsjednikom Trumpom zbog njegove tvrdnje da bi mogao narediti Fifi da premjesti utakmice koje bi se trebale igrati na stadionu Gillette u Foxboroughu. Wu se u srijedu pojavila u emisiji "Java with Jimmy" kako bi odgovorila na kritike Bijele kuće.

"Velik dio je zaključan ugovorom tako da nitko, čak i ako trenutno živi u Bijeloj kući, ne može to poništiti. Nalazimo se u svijetu u kojem se pojedincima i zajednicama koji odbijaju popustiti i pridržavati se ili biti poslušni mržnjom ispunjenoj agendi, stalno prijete," kazala je.

Svjetsko prvenstvo 2026. godine igrat će se u 16 gradova - 11 američkih (Los Angeles, SF Bay Area, Seattle, Dallas, Houston, Kansas City, Atlanta, Boston, Miami, NY/NJ, Philadelphia), tri meksička (Guadalajara, Mexico City, Monterrey), te dva kanadska (Vancouver, Toronto).

