Fijasko u Parizu! Drugi najviši čovjek svijeta spava na podu. 'Nisu imali obzira prema njemu'

Iranac Morteza Mehrzad (36) jedan je od najdominantnijih igrača u povijesti sjedeće odbojke. Visok je čak 246 centimetara i drugi je najviši čovjek na svijetu, ispred njega je samo Turčin Sultan Kösen (251 cm). Težak je oko 140 kilograma, a stopalo mu je dugačko čak 39 centimetara, koliko je široka Ulica Klančić u Vrbniku, najuža ulica na svijetu.

Iranci su s njim apsolutni vladari ove discipline pa su tako najveći favoriti za zlato na Paraolimpijskim igrama u Parizu. No, Mehrzad je na svojoj koži osjetio da organizacija baš i nije na najvišoj razini, a manjkavosti je bilo i na Olimpijskim igrama. Zbog njegove visine, morali su naručiti specijalni krevet po mjeri, no on nije stigao, a kako su standardni kreveti, koji su od kartona, presićušni za Iranca, on mora spavati na podu. Ovakav fijasko nije se dogodio Japancima prije tri godine, oni su bili spremni i pripremili su za njega krevet, ali do Pariza nije stigao.

Foto: Jens Büttner/DPA

Bez obzira na poteškoće, Morteza je fokusiran samo na jedan cilj, a to je osvojiti treće paraolimpijsko zlato u nizu.

- On ima najvažniji cilj u svojoj glavi. Njemu je svejedno hoće li ležati na podu ili neće imati dovoljno za jesti. Ako se vratite na Mortezu kad je imao 12 godina, nitko nije imao obzira prema njemu, ali kad je postao sjedeći odbojkaš, svi, u cijelom svijetu ga poznaju i poštuju. Želio bih vam dati jednu rečenicu - vjerujem da svaka osoba ima potencijal u svijetu i mi ga moramo otkriti - rekao je iranski izbornik Hadi Rezaei.

Foto: Marcus Brandt/DPA

Još u ranom djetinjstvu Mehrzadu je dijagnosticirana akromegalija, odnosno hormonski poremećaj zbog kojeg su mu rapidnom brzinom izrasli ekstremiteti i lice, a ovim paraolimpijskim sportom počeo se baviti kako bi izašao iz depresije, u koju je upao nakon teške prometne nesreće u kojoj je ozlijedio desnu nogu, koja mu je 15 centimetara kraća od lijeve. I postao je najbolji u povijesti ovoga sporta.

Foto: Marcus Brandt/DPA

Osvojio je apsolutno sve. Dvaput Svjetsko prvenstvo, dvaput je bio najbolji na Azijskim igrama i dvaput na Paraolimpijskim. Sada lovi treće zlato u Parizu.