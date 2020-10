Filip Bradarić ima novi klub: Otišao je u Saudijsku Arabiju!

Prije nekoliko mjeseci Filip Bradarić je bio standardni prvotimac Celte Vigo, ali Španjolci nisu imali novca za otkup njegovog ugovora. U Cagliariju je bio višak pa se odlučio na odlazak u Al-Ain...

<p>Prije dvije godine bio je član 'vatrenih' i osvajač svjetskog srebra. Te iste godine osigurao je transfer iz Rijeke u <strong>Cagliari </strong>vrijedan šest milijuna eura. A danas? Novi je igrač Al-Aina.</p><p>Priča je to hrvatskog nogometaša<strong> Filipa Bradarića</strong> (28) koji je ovim transferom vjerojatno sveo šanse na minimum za povratak u reprezentaciju. Doduše, Filip je u Saudijsku Arabiju otišao na posudbu, a bivši klub hrvatskog izbornika Zlatka Dalića će sljedeće godine imati pravo otkupa.</p><p>Ta vijest je došla iznenađujuće obzirom na to da je Bradarić prošle sezone briljirao u La Ligi. Bilo je jasno da je višak u Cagliariju pa se u ljeto prošle godine uputio u Hajduk gdje je proveo prvi dio sezone. Nakon dogovora s Cagliarijem, otišao je na drugi dio posudbe u španjolski Celta Vigo. Odigrao je 14 utakmica, postao standardni prvotimac, klub je ostao u La Ligi, ali klub nije imao novca za njegov otkup.</p><p>Vratio se u Cagliari gdje bio višak od početka sezone iako je 2018/2019 upisao 27 nastupa u Serie A. Spominjala se nova posudba u Hajduk, postojale su još neke opcije, a njegov odlazak se dogodio tek u subotu predvečer kada je pomalo neočekivano otišao u Al-Ain. Hrvatski veznjak je već pokazao da može igrati na najvećoj razini pa je upravo zbog toga ime novog kluba iznenadilo sve i to u relativnoj ranoj fazi njegove karijere. Ali puno izbora nije imao jer je prijelazni rok u Europi završio.</p><p>Bio je jedan od kandidata za odlazak na Euro, ali to bi sve ovisilo o njegovim igrama u novoj sezoni. Odlaskom u Saudijsku Arabiju je te šanse sveo na minimum, ali je svojoj obitelji osigurao egzistenciju. </p><p>Zlatko Dalić je Al Ain vodio tri godine, a tko zna, možda je splitski nogometaš otišao baš na njegovu preporuku.</p>