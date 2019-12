Filipinka (11) osvojila svijet! Bosa je pobijedila na tri utrke

Sport pokreće ljude i ruši sve granice. Nešto je što smo čuli nebrojeno puta do sada, a jedna djevojčica s Filipina je tome dala novo značenje. Rhea Bullos (11) je djevojčica koja obožava atletiku i sprinterske discipline, no velik problem je taj što je njezina obitelj siromašna i nemaju novca za tenisice i opremu. Ali sjajna Rhea dokazala je što to znači biti borac i imati čeličnu volju.

Djevojčica je na jedno natjecanje došla bez tenisica i dosjetila se sjajne ideje. Stopala je omotala zavojima i nacrtala na njima Nikeov znak. Trčala je praktički bosa i suvereno pokorila konkurenciju! Senzacionalna Rhea osvojila je prvo mjesto na utrkama na 400 m, 800 m i 1500 m. Oduševila je sve, a posebno kompaniju Nike koja ju je nagradila i poslali su joj nekoliko pari tenisica po njezinoj želji.

Foto: Twitter

Dječja mašta radi svašta, često se kaže, a ovaj put to možemo u preobličiti u riječi da dječja upornost radi svašta. Osim što je pobijedila, djevojčica je pokazala koliki je borac i da je u nekim trenucima samo nebo granica.

Dosta poznatih sportaša je živjelo u siromaštvu i neimaštini, a samo sa svojom predanošću i upornošću su postigli ono što su danas.

Ova djevojčica s Filipina je tim pojmovima dala novo značenje i pokazala da granice postoje samo u ljudskoj glavi i očitala bukvicu onima koji govore da nešto ne mogu. Jer sve se može...