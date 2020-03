Filipović: Golmani ludi? Ma ne, mi smo vam samo ludo hrabri!

Ivan Filipović (25) stasiti je golman Slavena Belupa, prije nešto više od godine i pol stigao je u grad juhe, nakon što je „pekao“ golmanski zanat u Cibaliji, Lokomotivi i Segesti.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Razgovarali smo nakon treninga, dok je prema svlačionici „vukao“ poput ribara punu mrežu, ali lopti. Kad smo mu dobacili da mora paziti da mu to ne prijeđe u naviku, razvukao je široki osmijeh i dodao da je trening jedno, a prvenstveni susret drugo.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Odakle mu želja da stane između vratnica?

- Počeo sam, kao i većina kolega po radnom mjestu, kao napadač, ali kad je zafalio onaj između stativa, zbog visine su me potjerali na gol. Stao sam između vratnica i poslije mi se to dopalo. U tome ima i neke obiteljske žice jer je i moj otac bio golman. Tata mi je uvijek bio uzor u životu, a kasnije kad sam počeo braniti, i u nogometu. Inače me obitelj podržava, a na meni je da branim što bolje - pojasnio nam je Ivan, koji se rastegnuo do visine od 197 centimetara.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

S tim je visinom mogao konkurirati i za neke druge sportove poput rukometa i košarke. Rođeni Županjac ima stariju sestru koja živi u Zagrebu. Među brojnim članovima menadžerske agencije koju vodi Ivan Cvjetković Tarzan, a gdje je uz najpoznatijeg Maria Mandžukića, još dosta poznatih igrača.

- Reprezentativce Brunu Petkovića i Mateja Mitrovića sam upoznao na nogometnim terenima. Puljića dobro poznajem, Mandžukića nisam imao priliku upoznati, ali pošto smo u istoj agenciji, vjerujem da ću ga sresti, jer doista je jedinstven igrač - rekao nam je Slavenov golman.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Opet smo se vratili na temu o golmanima. Kad smo ga pitali ima li istine u pričama da golman, za razliku od igrača, u polju mora imati određenu dozu „ludosti“, Ivan se nasmijao, malo zastao i potom pojasnio kako on vidi tu „ludost“.

- Današnji nogometaši, ali i svi sportaši u kontaktnim sportovima moraju imati, uz sve druge kvalitete, i veliku dozu hrabrosti. Golmani su nešto više hrabriji, jer ponekad glavom idu na kopačku. Ne bih to nazvao ludost, već je to prije luda hrabrost - izrekao je Filipović i odmah je uz smijeh dodao komentar kako se sjajno izrazio.

- Ispada da su doista golmani ludi, jer sam to izrekao, ali samo drugim redoslijedom riječi, ne misleći tako, haha!

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Pokušali smo ga isprovocirati pitanjem je li prerastao našu ligu i gdje se vidi u budućnosti.

- Idem korak po korak. U ovom trenutku želim što bolje braniti i ne razmišljam puno o inozemstvu. Ukoliko će mi karijera ići uzlaznom linijom, pretpostavljati mogu da ću i ja jednoga dana otići u inozemstvo. Pitanje je gdje. Volio bih u Španjolsku, jer mi se sviđa njihova liga. No, da se vratim u sadašnjost, a to je da nastavim s treninzima. Najveći mi je uzor Buffon. Imam dobar izlazak na centaršute uz dobar tajming - kaže Filip, kako smo mu u jednom trenutku nadjenuli nadimak.

Filipović je završio gimnaziju i posvećen je samo karijeri, jer misli da ne može uspješno voziti paralelno voziti na dva fronta. Govori da će možda u budućnosti upisati fakultet. Otac je u mirovini i ponekad navrati na utakmicu, a majka radi na carini.

Na rastanku smo mu iznijeli mišljenje da njegovi suigrači često igraju preko njega i da bi mogao pogriješiti kod primanja lopte. Pogledao me u oči i pitao jesam li gledao utakmicu protiv Dinama. Kad sam mu potvrdio, nasmijao se i prokomentirao da sam vidio kad je loptu vraćenu s desne strane pokušao uštopati „đonom“ i ona mu je prošla ispod desne noge.

- Već sam gledao u lijevo gdje ću loptu preusmjeriti, jer mi igramo preko golmana, pokušavajući stvoriti odmah višak igrača, ali na sreću, bila je spora i nije bilo posljedice. Da, jednom sam tako i primio gol kad mi je lopta prošla ispod noge, a bila je dosta jaka i završila u mreži - kazao nam je Ivan Filipović na završetku polusatnog razgovora.