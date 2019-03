Filmska priča igrača Hajduka: Pokrali ga, pa mu razbili auto...

Ponekad u životu stvari ne krenu onako kako planirate, jednostavno, odu nekim posve drugačijim neočekivanim smjerom. I upravo je tako, nekim čudnim putevima, krenula i karijera Bassela Jradija nakon što je prošloga ljeta potpisao ugovor s Hajdukom.

A sve je krenulo da nije moglo bolje, potpisao je za klub koji ga je želio, i to u trenutku kada je trebao napraviti iskorak.

- Sletio sam u Split, i prvi čovjek koga sam sreo bio je radnik na pisti zračne luke koji me odmah upitao jesam li ja novi igrač Hajduka. U čudu sam odgovorio da jesam, i on mi je odmah 'dao peticu' – prisjetio se Bassel, koji je bio sretan zbog tako toplog dočeka.

No vrlo brzo sreća mu je okrenula leđa. Na stranu to što je upao u momčad u lošem trenutku, neposredno nakon ispadanja iz Europe, kad su bijeli zaredali lošim rezultatima a on kartonima, nego je i opljačkan!? Splitom je krenula priča kako su ga opljačkale dvije 'prijateljice noći' koje je pozvao u svoj stan na druženje, iz koga su one najprije otuđile duple ključeve i vratile se dok je on bio na gostovanju. No Bassel tvrdi kako to nije istina.

Nisam Cassanova

- Drago mi je da imam priliku objasniti o čemu se tu radilo, a stvar je vrlo jednostavna. Policajka me pitala tko sve zna gdje živim, i tko mi je dolazio u stan. Ja sam joj rekao da su osim mojih suigrača jedino dvije djevojke bile u stanu. Valjda je ona, ili netko drugi, iz mojih riječi zaključila kako su njih dvije bile u stanu skupa. Da bar jesu, ha, ha, ha.... Ali nisu, nisam ja baš Cassanova. Bile su u stanu ali nisu uopće znale jedna za drugu, tako da ta teorija ne drži vodu – smije se simpatični Libanonac, koga je nedugo potom zadesila i nova nesreća.

Netko mu je razbio vjetrobransko staklo i automobil zasuo kamenjem i jajima. Obzirom na seriju incidenata koje su u to vrijeme doživljavali igrači Hajduka, i to uglavnom stranci, te na seriju loših rezultata, sumnja je odmah pala na huligane iz navijačkih redova, a pojavila se i teorija da je slučaj povezan s pljačkom stana, a oštećivanje automobila bilo je navodno upozorenje Baselu da ne surađuje s policijom i ne otkriva identitet djevojaka. No ništa od toga, na koncu se ispostavilo da je na Baselov automobil pao komad kamena koji se odlomio s balkona dok ga je susjeda čistila, a istu se večer skupina djece gađala jajima i kamenjem, pa je dio njihovog arsenala završio na Baselovom automobilu.

- A što reći, mogu se samo nasmijati – sliježe ramenima nesretni Basel, čija se zla sreća nastavila i na terenu.

I to zbog reprezentacije Libanona, na čija je okupljanja redovito putovao. Najprije u studenome u daleku Australiju na oglede s domaćinima i Uzbekistanom, potom u siječnju i u Katar...

NIsam bogat kao Messi da putujem privatnim zrakoplovom

- Daleka putovanja nanijela su mi jako puno štete. Ne samo zbog toga što sam gubio vrijeme i energiju na put, nego su mi 'jet leg', promjena klime i kontinenata oduzimala jako puno energije. Ja bih se na Poljud vratio mrtav umoran, a moji suigrači su normalno trenirali i bili na oku treneru. Ok, nisam jedini koji je to prolazio, ali ostali Hajdukovi reprezentativci nisu putovali tako daleko kao ja, a nisam bogat kao Messi da mogu putovati privatnim zrakoplovom i vraćati se u Split odmoran – pojašnjava Jradi, koji se sa siječanjskog okupljanja reprezentacije Libanona ipak vratio ranije od planiranoga.

No razlog je još jedan problem, svađa s izbornikom Miodragom Radulovićem, koji ga je odstranio iz reprezentacije uoči ogleda s Saudijskom Arabijom i Sjevernom Korejom, pa se priključio pripremama u Turskoj.

- Sve sam tada objasnio i ne želim se vraćati na tu temu, to je za mene završena priča. Ne znam što se danas događa u reprezentaciji Libanona, nismo više u kontaktu, i bolje je da ostane tako. Ne žalim za odlukom da zaigram za Libanon a ne Dansku u kojoj sam rođen, mislio sam tada da je to dobro za mene. Tko zna, možda će na koncu i biti dobro, znate kako je to u nogometu, treneri se često mijenjaju, pa će možda Libanon preuzeti neki trener koji će mi vjerovati...

I tako je nesretni Jradi u šest mjeseci u dresu Hajduka, između početne prilagodbe, brojnih nenogometnih problema, pokoje ozljede, dvije smjene trenera i nekoliko reprezentativnih obaveza, skupio 17 nastupa, od toga svega četiri od prve do zadnje minute!? Zabio je gol u Kupu, jednom asistirao, sve u svemu premalo za ono što se od njega očekivalo. Nije briljirao ni u Zaprešiću...

- Svjestan sam i sam da to nije bilo posebno dobro, iako, nije me bilo dva mjeseca, pa mogu biti donekle zadovoljan. Nadam se da će biti bolje, sviđa mi se kako radi trener Oreščanin, on je tip trenera koji sve analizira, koji ulazi u svaki detalj, a na treningu stalno radimo s loptom. Vjerujem da kod njega mogu napokon imati kontinuitet dobrih igara.

Tri pobjede su imperativ

Hajduka sada čekaju tri na papiru lakša ogleda, gostovanja u Koprivnici i Puli, a između njih i domaći ogled s Rudešom.

- Moramo uzeti svih devet bodova. Znam da to zvuči optimistično, ali naporno radimo, trener radi dobar posao, i idemo u dobrom smjeru. Uostalom, mi smo Hajduk, moramo pobjeđivati u ovakvim utakmicama.

A to kakav je Hajduk Basel zna odavno, još od kad je njegov Stromsgodset igrao protiv Hajduka na Poljudu.

- Znao sam da je ovdje luda atmosfera, i nije mi žao što sam došao u Hajduk. Nadam se da ću konačno imati kontinuitet nastupa, i da ću zaigrati onako kako mogu. Svjestan sam da je nogomet čudan, nekad ti ide, nekad ne, ali na koncu se rad na treninzima uvijek vrati. Vratio mi se ranije, vratit će mi se opet, prije ili kasnije...

Kad smo već kod Norveške, upitali smo ga i za usporedbu dviju liga.

- U Hrvatskoj je nogomet na puno višem nivou, ali u Norveškoj je infrastruktura puno bolja. Dobro, Poljud bi i u Norveškoj bio jedan od boljih stadiona, ali stadioni poput onoga u Zaprešiću su daleko od stadiona kakve u Norveškoj imaju i drugoligaši...

Kraj je iskoristio za pohvalu suigračima, koji će mu, vjeruje, pomoći da zaigra onako kako zna.

- Svi su dobri, stvarno imamo jako dobru skupinu igrača, ali meni se najviše sviđa Hamza Barry. On je poput banke, daš mu loptu, i možeš biti siguran da je neće izgubiti. Sjajan je i Jairo, a mi na treningu svjedočimo njegovoj kvaliteti svaki dan. Mnogima je iznenađenje i transfer Ante Palaverse u Manchester City, ali meni nije, on je fantastičan talent, iako mu je tek 19 godina igra kao da mu je 30. Znam da navijači očekuju da će on kao igrač Cityja sada proći 3-4 igrača, ali on nije taj tip, on je tip igrača koji osigurava protok lopte, tu je najjači...

A gdje je Basel Jradi najjači, u to se navijači Hajduka još uvijek nisu uvjerili. Valjda će ga napokon zaobići nesreće, reprezentativne pozive više i onako neće dobivati, tako da bi napokon mogao odigrati nekoliko kvalitetnih utakmica u nizu, utakmica zbog kakvih je i doveden u Split.