Uz pobjednički gol Villarrealu u 95. minuti za 2-1 najbolji je strijelac Lige prvaka sa 136 golova, zabio ih je najviše u jednoj sezoni (17), najviše u nokaut-fazi (67), ima i rekordne 42 asistencije, a od ove srijede Cristiano Ronaldo je i igrač s najviše nastupa u Ligi prvaka!

Utakmica protiv Villarreala koja je imala filmski scenarij baš njegovom režijom bila mu je 178. u najelitnijem europskom klupskom natjecanju. Do danas je prvo mjesto dijelio s Ikerom Casillasom koji se neće maknuti sa 177., pa će se Ronaldo svakim novim nastupom još malo odmaknuti. Prva mu je aktivna pratnja Lionel Messi sa 151., baš kao i Xavi Hernandez.

Inače, 101 put nastupio je u dresu Real Madrida, 54 za Manchester United te 23 u dresu Juventusa.

I valjda je tako moralo biti, valjda je on morao začiniti svoju povijesnu večer i u zadnjoj sekundi zabiti za 2-1 i totalnu erupciju na Old Traffordu, koji će u nastavku samo brojati njegove golove i rekorde... A "kazalište snova" šokirao je Alcacer u 53. minuti da bi Telles poravnao sedam minuta kasnije i onda, kad je nada tinjala kao svijeća na buri, ukazao se onaj kojemu je to i glavni posao.

Pa kad je čovjek-rekord u pitanju, prvi željeni idući cilj jest osvojiti Ligu prvaka šesti put te podebljati i taj rekord. Drži i onaj s golovima u svih šest utakmica grupne faze, pa onaj da je jedini zabijao u tri finala, jedini je zabio 11 utakmica zaredom, jednom klubu barem 10 golova (Juventus)... I ne misli stati.

Gol Villarrealu možete pogledati OVDJE.

Broj nastupa:

178 - Cristiano Ronaldo (Por)

177 - Iker Casillas (Špa)

151 - Xavi (Špa), Lionel Messi (Arg)

145 - Ryan Giggs (Wal)

142 - Raul (Špa)

135 - Paolo Maldini (Ita)

132 - Karim Benzema (Fra)

130 - Andres Iniesta (Špa)

129 - Sergio Ramos (Špa)

Broj golova:

136 - Cristiano Ronaldo (Por)

121 - Lionel Messi (Arg)

77 - Robert Lewandowski (Polj)

72 - Karim Benzema (Fra)

71 - Raul (Špa)

56 - Ruud van Nistelrooy (Niz)..