Finci odbili operirati hokejaša iz Rusije: 'Ne možete to raditi...'

Mladom neimenovanom ruskom hokejašu odbijena je operacija u Finskoj, istaknuo je sportski direktor Salavat Yulaeva, Rinat Baširov.

Pogledajte video: Sisački Vitezovi postali prvaci Hrvatske

- Godinama radimo sa Fincima i možda tome posvećujemo čak pretjeranu pažnju. Mogu vam reći da smo planirali operaciju mladog igrača Tolpara (juniorska momčad Salavata), ali su nas nazvali i rekli da građanima Rusije više ne pružaju usluge. To nam ne sluti na dobro. Ne mogu reći je li to trend za cijelu državu, ali po tome kako se tumači, to je za nas politička igra - kazao je Baširov.

Inače, četvorica finskih hokejaša (Juho Metsol, Teemu Hartikainen, Markus Granlund i Sakari Manninen) napustili su klub nakon ruske invazije na Ukrajinu, dok bi glavni trener, također Finac, Tommy Lamsy također trebao napustiti svoju poziciju.

- Možete ih lako tužiti. Jasno je da sud neće biti na našoj strani, ali to se već zove rasizam. Iz nekog razloga, u Americi je to najopasnija riječ, ali kod nas se to prakticira u bilo kojoj zemlji - osvrnuo se na tu temu bivši ruski hokejaš Maksim Sušinski i dodao:

- Zašto se Finci ponašaju tako podlo? Što je pas manji, to više laje. Vidite tko laje: Estonija, Latvija, Poljska i Finska. Ovdje nije čak nisu u pitanju ni sport ni politika, nego ljudske stvari, jer ne možete odbiti liječenje bolesnoj osobi - zaključio je.

Inače, finski Jokerit i latvijski Dinamo iz Rige potvrdili su da neće natjecati u KHL-u sljedeće sezone.

Najčitaniji članci