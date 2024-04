Fiorentina bliže finala kupa, PSG je izborio sudar s Lyonom

Nogometaši Fiorentine pobijedili su Atalantu s 1-0 pred svojim navijačima u prvoj utakmici polufinala Kupa Italije. Prednost "violama" za uzvrat u Bergamu donio je Roland Mandragora golom u 31. minuti. Mario Pašalić je bio u početnoj postavi Atalante, ali ga je trener Gian Piero Gasperini ostavio u svlačionici nakon prvog poluvremena.

U utorak je Juventus u Torinu svladao rimski Lazio s 2-0. Uzvrat u Rimu je na rasporedu 23. travnja, a dan poslije će o drugom finalistu u Bergamu odlučivati Atalanta i Fiorentina.

U finalu francuskog nogometnog Kupa 25. svibnja u Villeneuve-d'Ascqu igrat će Lyon i PSG. PSG je mjesto u finalu izborio porazivši Rennes sa 1-0, dok je Lyon u utorak na svom terenu svladao drugoligaša Valenciennes sa 3-0. Pogodak odluke u susretu igranom na Parku prinčeva zabio je Kylan Mbappe u 40. minuti. Bio je to njegov osmi gol u kupu ove sezone, te 37. ukupno. Samo su Michel Platini (44), Delia Onnis (44) i Bernard Lacombe (39) zabijali više u "Coupe de France".

Tri minute ranije Mbappe nije realizirao jedanaesterac, njegov udarac obranio je Steve Mandanda. PSG će u finalu igrati protiv Lyona koji je u utorak na svom terenu svladao drugoligaša Valenciennes sa 3-0. Prva dva gola na utakmici postigao je Lacazette (51-11m, 57), a konačni je rezultat postavio Orban (75). Hrvatski reprezentativni stoper Duje Ćaleta-Car odigrao je čitav susret za Lyon.

PSG je izborio 20. finale, a do sada je slavio 14 puta, dok će za Lyon to biti deveto finale, a do sada su "Lavovi" slavili pet puta, posljednji put 2012. godine.