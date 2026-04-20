Obavijesti

Sport

Komentari 0
SERIE A

Fiorentina remizirala s Lecceom, Pongračić igrao cijelu utakmicu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Davide Casentini/IPA Sport / ipa-agency.net

Lecce i Fiorentina remizirali 1-1! Harrison zabio za goste, Gabriel izjednačio. Pongračić dobio žuti karton. Lecce ostaje u zoni ispadanja, Fiorentina na 15. mjestu

U posljednjem susretu 33. kola talijanskog nogometnog prvenstva Lecce i Fiorentina su odigrali 1-1. Bio je to susret iz donjeg doma ljestvice. Gosti su poveli u 30. minuti golom Jacka Harrisona, a izjednačio je Tiago Gabriel u 71. minuti.

Za Fiorentinu je nastupio Marin Pongračić zaradivši u 80. minuti žuti karton.

Momčad iz Firenze se nalazi na 15. mjestu sa 36 bodova, dok je Lecce ostao u u zoni ispadanja sa 28 bodova, koliko ima i Cremonese na 17. poziciji, posljednjoj koja osigurava prvoligaški spas.Na vrhu je Inter sa 78 bodova, ispred Milana i Napolija sa po 66 bodova.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026