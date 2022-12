Firmino: Još sam frustriran jer nisam bio na popisu za Katar

Brojne brazilske nogometaše i dalje prilično boli poraz od Hrvatske u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva, a neugodne uspomene na turnir u Katru imaju i neki koji nisu ni bili na samom prvenstvu, primjer je igrač Liverpoola Roberto Firmino.

Pomalo iznenađujuće se ovaj 31-godišnji napadač Liverpoola nije uopće našao na popisu izbornika Titea, a neigranje na Svjetskom prvenstvu i dalje je otvorena rana i ružna tema za igrača Liverpoola.

- Istina je, još uvijek sam frustriran jer se nisam našao na popisu reprezentativaca. Bio je to žestoki udarac koji sam primio, ali kako sam ranije već govorio, to je očito bio dio Božjeg plana. Ja moram to prihvatiti i ubuduće biti dodatno motiviran kako bih se opet vratio u reprezentaciju. To je moj cilj i velika želja - rekao je Firmino koji je propustio uvodne utakmice Liverpoola u nastavku sezone.

Zbog ozljede lista Firmino nije igrao protiv Manchester Cityja u Liga kupa, kao i u prvenstvenom ogledu protiv Aston Ville.

- Gotovo sigurno neću igrati ni u petak protiv Leicestera, ali vjerujem da ću nakon toga biti posve spreman pomoći Liverpoolu - rekao je Firmino koji je od 2015. godine član Liverpoola, a ove sezone je sa sedam pogodaka najbolji klupski strijelac u Premier ligi.

