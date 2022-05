Forbes objavio listu: Ovo je 10 najplaćenijih sportaša svijeta

Iako je na terenu daleko od onog 'starog' Lionela Messija (34) kojega pamtimo po čudesnim igrama u dresu Barcelone, na bankovnom je računu i dalje onaj moćni Leo, ako ne i najmoćniji dosad. Kako je objavio ugledni Forbes, upravo je Argentinac najplaćeniji sportaš svijeta u proteklih 12 mjeseci.

Ugovor s bogatim PSG-om ima do lipnja iduće godine, a tad će proslaviti 36. rođendan te gotovo sigurno više neće moći dobiti toliko novca. Zabio je devet golova uz 13 asistencija u 32 utakmice, ali s obzirom na francusku ligu i očekivanja od Argentinca, to jednostavno nije bilo to.

Iza njega je LeBron James (37) koji je doživio debakl u NBA ligi sa svojim Lakersima i novi prsten je sve dalje od njega. On je plaćom zaradio 40 milijuna eura, a izvan parketa još 76 milijuna pa i nije da mu je pretjerano bitno što se događa na parketu.

Treći je Cristiano Ronaldo (37) koji je zaradio 110 milijuna eura te ujedno posljednji koji je probio granicu od 100 milijuna, a nakon što su ga svi otpisivali, u dresu Uniteda je Portugalac pokazao dosta i rekao da će ostati među 'crvenim vragovima' ako to želi novi trener Erik Ten Hag.

Na listi je od nogometaša još Neymar (30), tri košarkaša Kevin Durant (33), Steph Curry (34) i Giannis Antetokounmpo (27), boksač Saul Canelo Alvarez (31), tenisač Roger Federer (40) i igrač američkog nogometa Tom Brady (44).

