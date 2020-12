Formula 1: Top lista najgroznijih nesreća u povijesti toga sporta

Neki su velikani stradali zbog pogrešnih procjena šefova staze, neki zbog tehničkih kvarova, a neke su nesreće bile jednostavno nevjerojatan splet okolnosti

<p>U redu sam! Samo sam to htio reći... Dobro, donekle u redu. Hvala vam na svim porukama podrške, javio se <a href="https://www.24sata.hr/sport/grosjean-se-javio-iz-bolnice-u-redu-sam-dobro-donekle-731093">Romain Grosjean</a> (34) nakon grozne nesreće na utrci za Veliku nagradu Bahreina.</p><p>I to je najvažnija vijest dana u svijetu auto-moto sporta. Jer scene kako mu plamen guta raspolovljeni bolid, a on šepa van iz buktinje bile su doista šokantne i uznemirujuće.</p><p>Fanovi jurnjave bolida odvikli su se od takvih prizora, sport je jako podigao sigurnosne standarde i znatno je smanjen broj sudara i nesreća.</p><p>No, Grosjeanova svakako spada u rang najgroznijih u povijesti Formule 1. Nekad su, srećom kao i sada, posljedice bile minorne, nekad nažalost fatalne. Ovo je deset groznih nesreća koje se pamte...</p><h2>10. VN Japana 2014.</h2><p>Unatoč povećanoj sigurnosti vozača, ta je utrka završila smrću mladog vozača. Staza Suzuka bila je natopljena kišom i vidljivost je bila slaba jer približavao se tajfun.</p><p>U 42. krugu utrke Adrian Sutil igubio je kontrolu nad svojim Sauberom, bolid se vrtio i razbio i odvukli su ga sa staze, no utrka se nastavila.</p><p>U idućem krugu <strong>Jules Bianchi</strong> u Marussiji također je izgubio kontrolu na istom mjestu i izletio sa staze. Zabio se ravno u dizalicu koja je skupljala ostatke Sutilova bolida.</p><p>Bianchi nije odgovarao na pozive radio vezom i odmah su do njega stigli liječnici. Pružili su mu prvu pomoć i odvezli ga u obližnju bolnicu zbog teških ozljeda glave.</p><p>Borio se da preživi, ali nakon devet mjeseci borbe, preminuo je u srpnju 2015.</p><p>Taj je sudar jedan od najstrašnijih svih vremena.</p><h2>9. VN Kanade 2007.</h2><p>Poljski vozač <strong>Robert Kubica</strong> preživio je strašan sudar bez težih ozljeda. Iako je lako moglo završiti fatalno...</p><p>U 27. krugu utrke Kubica je u BMW-Sauberu izletio sa staze, bolid je poletio i zabio se u betonski zid. I to baš na mjestu gdje je taj zid niži nego na ostalim djelovima staze, što znači da je nesreća mogla završiti kobno i za neke gledatelje da je bolid poletio malo više.</p><p>Stručnjaci su potom ispitivali konfiguraciju terena uza samu stazu kao uzrok toga što je bolid poletio, ali najvažnije je da nitko nije teže ozlijeđen.</p><h2>8. VN Velike Britanije 1999.</h2><p>Sjećajući se kako je izbjegao smrt, <strong>Michael Schumacher</strong> više je puta rekao kako se plašio za život u tom sudaru.</p><p>U ljeto 1999. na stazi Silverstone moglo je doći do katastrofalne nesreće. No, baš zbog poboljšanih sigurnosnih mjera, Schumacher je prošao tek sa slomljenom nogom. I raspršenih snova o osvajanju naslova svjetskog prvaka te godine.</p><p>U Ferrarijevu bolidu Schumachera je stajao tehnički kvar. Vozio je brže od 190 km/h kad su mu kočnice otkazale. Zabio se u ogradu od guma. </p><p>- Nazovi Jeana Todta (šef Ferrarija, nap. a.) i reci mu da su zakazale kočnice i da provjeri vaš drugi auto - rekli su Schumiju djelatnici staze kad su došli do njega.</p><p>Zbog loma noge šest tjedana nije sjeo u bolid.</p><h2>7. VN Italije 1961.</h2><p>Sedma utrka Svjetskog prvenstva 1961. bila je jako važna za konačni poredak, a završila je kao jedna od najstrašnijih u povijesti sa 16 žrtava, uključujući i pretendente na naslov prvaka.</p><p>Za titulu su se borili <strong>Wolfgang von Trips</strong>, Phil Hill, Stirling Moss i Richie Ginther. Utrka je tek počela i motori se nisu ni posve zagrijali kad je u drugom krugu Von Trips izgubio kontrolu svog Ferrarija i zabio se u publiku. </p><p>Poginulo je 15 navijača, a i Von Trips je podlegao ozljedama. Phil Hill pobijedio je u utrci i postao svjetski prvak.</p><h2>6. VN Belgije 1982.</h2><p>Ondje se fatalna nesreća dogodila u kvalifikacijama. Kanadski vozač <strong>Gilles Vileneuve</strong> završavao je kvalifikacije i držao šesto mjesto. Ali hvatajući bolje vrijeme, Gilles je u završnici nagazio gas i stigao Jochena Massa, koji je ispred njega vozio mirnijim tempom. </p><p>Gilles ga je htio prestići, Mass ga je vidio kako dolazi i maknuo se udesno da ga propusti, ali Vileneuve ga je namjeravao preteći na vanjskom dijelu zavoja pa je i on krenuo udesno.</p><p>Gillesov Ferrari udario je bolid ispred sebe i poletio pa sletio nosom, a pilot je zakopčan u sjedalu ispao iz vozila, koje ga je onda vuklo po stazi više od 50 metara.</p><p>Liječnici su ga održavali na životu, ali te je večeri podlegao ozljedama i umro.</p><h2>5. VN Italije 1978.</h2><p>Ta je utrka bila kobna za švedskog vozača <strong>Ronnieja Petersona</strong>. Na treninzima je ostao bez svog bolida pa je za utrku koristio stariji Lotusov bolid.</p><p>Utrka je počela prerano, tehničkom pogreškom, što je uzrokovalo kaos na stazi. James Hunt zabio se u Petersonov bolid, koji se zapalio u sudaru s ogradom.</p><p>Peterson je ostao zarobljen, liječnici i osoblje sa staze izvukli su ga iz goreće olupine i odvezli u bolnicu, gdje su mu liječnici ustanovili 27 prijeloma kosti u nogama i prstima!</p><p>Iste večeri stanje mu se pogoršalo zbog lijekova koje je dobio, zakazao mu je bubreg, a potom i ostali organi i idućeg je jutra preminuo.</p><p>U bolnici je završio zbog sudara, ali je umro zbog drugih razloga...</p><h2>4. VN Južne Afrike 1977.</h2><p>U ovoj katastrofalnoj nesreći djelatnik staze Jansen Van Vuuren hitao je pomoći Renzu Zorziju, čiji se Ford zapalio zbog problema s dovodom goriva. Van Vuuren je trčao noseći gotovo 20 kg težak aparat za gašenje vatre.</p><p>Joachim Stuck i T<strong>om Pryce</strong> dolazili su velikom brzinom, Stuck je izbjegao Van Vuurena u zadnji čas, ali Pryce nije uspio.</p><p>U toj brzini cilindar tog vatrogasnog aparata probio mu je kacigu i usmrtio ga na mjestu. Neko ga je vrijeme bolid još vozio po strazi...</p><h2>3. VN Monaca 1955.</h2><p>Možda najnevjerojatniji sudar u povijesti dogodio se u Monte Carlu 1955. Dvostruki svjetski prvak <strong>Alberto Ascari</strong> izvukao se samo sa slomljenim nosom.</p><p>Ascari se borio za naslov s Mercedesovim dvojcem J. M. Fangio i Stirling Moss. Moss je vodio u utrci, no u 80. krugu motor mu je eksplodirao. Ascari je preuzeo vodstvo i jurio po pobjedu.</p><p>No, dolazeći iz tunela zbog pogrešne procjene počeo je kočiti i u svojoj Lanciji D50 završio je u luci.</p><p>Kako je naglo nestao iz vidokruga, mnogi su se uplašili što mu se dogodilo, no on je doplivao do broda i izvukli su ga iz mora sa slomljenim nosom.</p><h2>2. VN Njemačke 1976.</h2><p>Zloglasni Nürburgring, kojeg su zvali i "Zeleni pakao", doživio je jednu od najgorih nesreća. Uvjeti su bili loši, ali organizatori nisu htjeli otkazati utrku.</p><p><strong>Niki Lauda</strong> pozivao je na bojkot utrke, no njegov zahtjev nije prošao za jedan glas. A onda su na utrci svi sigurnosni nedostaci izašli na vidjelo.</p><p>U drugom krugu Laudin Ferrari izletio je sa staze i zapalio se. Lauda je ostao zarobljen u buktinji i dobio teške opekline po cijelom tijelu. Zbog udisanja dima pluća su mu bila trajno oštećena i krv onečišćena. Vozač je izgubio bobar dio lica u požaru.</p><p>Lauda je pao u komu, ali čudesno je preživio i koji tjedan kasnije vratio se na stazu.</p><p>Mnogi tu nesreću smatraju najtežom koju je neki vozač preživio.</p><h2>1. VN San Marina 1994.</h2><p>Ta je staza ostavila crni trag u povijesti Formule 1. <strong>Rubens Barrichello</strong> u petak je u kvalifikacijama odletio s bolidom i zaustavio se u ogradi. Slomio je nos i ruku.</p><p>U subotnjim kvalifikacijama austrijski novak <strong>Roland Ratzenberger</strong> u svojoj prvoj F1 sezoni sa Simtek-Fordom zabio se u betonski zid i preminuo na mjestu.</p><p>No, utrka se u nedjelju svejedno održala. I odnijela još jedan život, jednog od najvećih vozača u povijesti.</p><p>Nakon manjeg sudara, nekoliko su krugova bolidi vozili iza sigurnosnog auta. Utrka se nastavila od šestog kruga, <strong>Ayrton Senna</strong> vodio je ispred Michaela Schumachera.</p><p>Prije zloglasnog zavoja Tamburello Senna je ubrzao i umjesto da skrene, produžio u betonski zid.</p><p>Izgubio je mnogo krvi, puls mu je bio slab, helikopter ga je odvezao u bolnicu, ali te je večeri trostruki svjetski prvak preminuo.</p>