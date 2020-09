Formule se sudarale u Toskani: 'Što je ovo, zar nas žele ubiti?!'

Utrka se dvaput prekidala, ispala su osmorica, a među njima i pobjednik iz Monze Pierre Gasly te Max Verstappen. Ferrarijevi vozači opet su bili loši, imali su i problema s bolidom, a Hamilton je prvi

<p>Potpuno nevjerojatnu utrku gledali smo u Toskani!</p><p>Nakon što je prošla utrka u Italiji također bila spektakl, ona u Monzi, gdje je slavio<strong> Pierre Gasly</strong>, ova je bila - baš bizarna! Od ukupno 20 vozača njih čak osam nije završilo utrku, a slavio je<strong> Lewis Hamilton</strong>.</p><p>Među prvima su ispali <strong>Max Verstappen i Pierre Gasly</strong>. Verstappenov bolid nije imao snagu poput ostalih, a onda je zaostajući odmah u prvom krugu upao u gužvu i završio van staze. Ironično, Verstappen je problema s bolidom imao i prije početka utrke kad su mu ga mehaničari popravljali, no očito i nisu napravili bajan posao. Gasly je pak bio u sudaru s <strong>Kimijem Raikkonenom</strong>, nije imao prostora i odletio je u zrak nakon što je zapeo za jedan od njihovih bolida.</p><p>Potom je na utrci bio safety car, a čim se on maknuo - novi sudar! Ovaj put znatno veći... Utrka se nastavila nakon odlaska safety cara, a Magnussen je sporo reagirao te se Giovinazzi zabio u njega. Oba su odletjela, a u svemu tome nastradali su i Carlos Sainz i Nicholas Latifi. Već smo tad ostali bez šestorice...</p><p>Blizu je ispadanja tad bio <strong>i Romain Grosjean</strong>, koji je potpuno poludio.</p><p>- Žele nas ubiti ili što? Ovo je najgora stvar koju sam ikad vidio - rekao je bijesni Grosjean.</p><p>Utrka je tada pauzirana na šest minuta. To je bio tek deveti krug. Prije nastavka odustao je i Ocon zbog pregrijanih kočnica. </p><p>U 44. krugu opet prekid utrke! <strong>Lance Stroll </strong>izgubio je kontrolu nad bolidom i odletio u zid, a utrka je opet bila prekinuta. Ipak, nastavila se nekoliko desetaka minuta kasnije, a pobjednik je bio Lewis Hamilton. Valtteri Bottas bio je drugi, Albon treći, Ricciardo četvrti i Perez peti.</p><p>Potpunu blamažu doživjeli su Ferrarijevi vozači na stazi koja se smatra 'njihovom'. <strong>Leclerc </strong>je bio osmi, a <strong>Vettel </strong>deveti.</p><p> </p>