U veljači, početkom drugog dijela sezone, Hajduk je bio daleko od mjesta koje vodi u Europu. U klub je stigao novi trener Paulo Tramezzani, Marko Livaja, ali i talijanski veznjak Marco Fossati (28) koji je stigao na posudbu iz Monze.

Većina navijača nije znala koliko može dati Hajduku, no samo nekoliko utakmica bilo je dovoljno da zavole Talijana. Unio je dozu sigurnosti u Hajdukov vezni red, diktirao igru, mijenjao ritam i pomogao klubu da dođe do željenog četvrtog mjesta i kvalifikacija za Europu. Odigrao je 15 utakmica i postao lider momčadi, uz Marka Livaju i Lovru Kalinića. Sve ono što je sportski direktor Mindaugas Nikoličius tražio od jednog veznjaka talijanskog kova.

Hajduk nije previše razmišljao, ponudio mu je ugovor, no povratne informacije nije bilo. Navijači su prizivali njegov povratak, nestrpljivo čekali 'bijeli dim' s Poljuda, no njega još nema.

Po svemu sudeći, to bi se već dogodilo, no Fossati je imao problema s pubičnom kosti. Zadnja dva mjeseca igrao je pod velikim bolovima pa se tijekom ljeta želio što bolje oporaviti.

U međuvremenu se dosta špekuliralo oko toga želi li se vratiti u Hajduk ili ne, no s posljednjom objavom na Instagramu je potvrdio da se želi vratiti na Poljud.

- Posljednjih nekoliko mjeseci primio sam mnoštvo poruka od navijača koji su me pitali hoću li se vratiti u Hajduk. Ostavili ste na mene nevjerojatan dojam zbog čega sam jako ponosan. No, u posljednjih nekoliko dana dobio sam neugodne poruke u kojima ste me pitali zašto još nisam potpisao ugovor. Među tim poruka bilo je i glasina da sam švorc. Nisam nikada odgovorio, ali sada želim sve raščistiti. Moja jedina želja je vratiti se u Hajduk i nastaviti gdje sam stao. Posljednjih nekoliko mjeseci prošle sezone igrao sam pod bolovima i injekcijama. To je ostavilo posljedice na meni pa sam morao uzeti vrijeme za oporavak kako bih se što prije vratio. Sada sam bolje, ali mislim da ću za nekoliko tjedana biti na 100 posto. Nadam se kako ću uskoro potpisati ugovor s Hajdukom i kako ću tu ostati još puno godina - napisao je talijanski veznjak točno ono što su navijači Hajduka i htjeli čuti.

Hajduk ga je dugo čekao, navijači su se pitali zašto još nije potpisao ugovor, a sada su i doznali. Fossati očito nije htio potpisivati ugovor dok je i dalje nedovoljno zaliječen.

Želja mu je to napraviti u budućnosti, no pitanje je hoće li ga čelnici Hajduka čekati i planiraju li popunjavati roster. Filip Krovinović popunio je upražnjeno mjesto u veznom redu, ali riječ je o različitim tipovima igrača. Talijan je defenzivniji tip, a Krovinović ofenzivniji. Kako god, povratak Fossatija na Poljud bi donio dodatni val optimizma među navijačima i širinu u momčadi. Kvalitetu je već dokazao.