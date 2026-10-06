FOTO Dani Olmo dobio ovacije Poljuda! Pogledajte atmosferu

Bivši dinamovac u svakoj prilici promovira Hrvatsku, godinama i donira dio plaće za zajednice u Vukovaru i Slavonskom Brodu, a publika ga je vrlo toplo dočekala u prvoj utakmici u Lijepoj Našoj otkako je napustio Dinamo 2020. | Foto: Tomislav Gabelić/24sata