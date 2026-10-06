FOTO Dani Olmo dobio ovacije Poljuda! Pogledajte atmosferu

SPLIT - Usprkos debaklu protiv Engleske atmosfera je bila nabrijana i raspjevana na tribinama Poljuda, odjekivala je "Moja domovina", a bivši igrač Dinama koji otvoreno promovira ljubav prema Hrvatskoj dobio je veliki pljesak Splita pri predstavljanju, potrajao je desetak sekundi
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Broj 10, dame i gospodo, čovjek koji voli Hrvatsku, Dani Olmooo, povikao je spiker utakmice Hrvatske i Španjolske Frano Ridjan, a rasprodani Poljud reagirao je ovacijama koje su potrajale desetak sekundi,
| Foto: Tomislav Gabelić/24sata
Broj 10, dame i gospodo, čovjek koji voli Hrvatsku, Dani Olmooo, povikao je spiker utakmice Hrvatske i Španjolske Frano Ridjan, a rasprodani Poljud reagirao je ovacijama koje su potrajale desetak sekundi, |
Foto: Tomislav Gabelić/24sata
Broj 10, dame i gospodo, čovjek koji voli Hrvatsku, Dani Olmooo, povikao je spiker utakmice Hrvatske i Španjolske Frano Ridjan, a rasprodani Poljud reagirao je ovacijama koje su potrajale desetak sekundi,
| Foto: Tomislav Gabelić/24sata
Bivši dinamovac u svakoj prilici promovira Hrvatsku, godinama i donira dio plaće za zajednice u Vukovaru i Slavonskom Brodu, a publika ga je vrlo toplo dočekala u prvoj utakmici u Lijepoj Našoj otkako je napustio Dinamo 2020.
| Foto: Tomislav Gabelić/24sata
Foto Tomislav Gabelić/24sata
Foto Tomislav Gabelić/24sata
Usprkos lošem rezultatu protiv Engleske, publika je bila nabrijana, dala vjetar u leđa igračima pjevajući "Moja domovina".
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Navijači su stigli na poljudsku ljepoticu sa svih strana Hrvatske i dijaspore.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL