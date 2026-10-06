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FOTO Dani Olmo dobio ovacije Poljuda! Pogledajte atmosferu

SPLIT - Usprkos debaklu protiv Engleske atmosfera je bila nabrijana i raspjevana na tribinama Poljuda, odjekivala je "Moja domovina", a bivši igrač Dinama koji otvoreno promovira ljubav prema Hrvatskoj dobio je veliki pljesak Splita pri predstavljanju, potrajao je desetak sekundi
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FOTO Dani Olmo dobio ovacije Poljuda! Pogledajte atmosferu
Broj 10, dame i gospodo, čovjek koji voli Hrvatsku, Dani Olmooo, povikao je spiker utakmice Hrvatske i Španjolske Frano Ridjan, a rasprodani Poljud reagirao je ovacijama koje su potrajale desetak sekundi, | Foto: Tomislav Gabelić/24sata
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Broj 10, dame i gospodo, čovjek koji voli Hrvatsku, Dani Olmooo, povikao je spiker utakmice Hrvatske i Španjolske Frano Ridjan, a rasprodani Poljud reagirao je ovacijama koje su potrajale desetak sekundi, | Foto: Tomislav Gabelić/24sata
Komentari 3

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