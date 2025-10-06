FOTO Dirljiva gesta Darija Srne i Šahtara: Razveselili dječaka iza kojeg je potresna životna priča

U svijetu nogometa, gdje se priče o pobjedama i porazima ispisuju svakoga dana, postoje trenuci koji nadilaze sport i postaju svjedočanstvo ljudskosti, nade i neslomljivog duha. Jedan takav trenutak dogodio se kada je legenda hrvatskog nogometa i sportski direktor Šahtara, Darijo Srna, zajedno sa svojim klubom, otvorio vrata i srce za desetogodišnjeg Romana Oleksiva, dječaka čija je sudbina postala potresan simbol patnje, ali i nevjerojatne hrabrosti ukrajinskog naroda.

Život malenog Romana zauvijek se promijenio 14. srpnja 2022. godine. Tog kobnog dana, ruski raketni napad pogodio je samo srce Vinice, mirnog grada u središnjoj Ukrajini. Roman je sa svojom majkom Halinom bio na putu liječniku. U djeliću sekunde, njihov se svijet raspao. Projektili su pali na civilno područje, a eksplozija je Romana odbacila i zapalila. Njegova majka je na mjestu preminula, a dječak je zadobio stravične ozljede – opekline su prekrivale gotovo 45 posto njegova tijela.

Fotografije i snimke dječaka koji leži na tlu dok mu prolaznici pokušavaju pomoći obišle su svijet i postale bolan podsjetnik na neizrecivu okrutnost rata koji ne štedi ni najnevinije.

Ono što je uslijedilo bila je nadljudska borba za život. Roman je hitno prebačen u Njemačku, gdje su liječnici u specijaliziranoj klinici za opekline započeli dug i mučan proces oporavka. Prošao je kroz više od 30 teških operacija, transplantacija kože i bolnih rehabilitacijskih terapija. Svaki novi dan bio je nova bitka, no dječak, unatoč svemu, nije gubio volju za životom.

Njegova nevjerojatna otpornost dirnula je srca diljem svijeta. Postao je više od žrtve; postao je mali heroj, simbol neslomljivosti duha pred nezamislivim zlom. Njegova priča stigla je i do Vatikana, gdje ga je osobno primio papa Franjo, pružajući mu riječi utjehe i blagoslova. Nakon višemjesečnog liječenja u Njemačkoj, Roman je nastavio svoj oporavak u Lavovu, korak po korak vraćajući se u djetinjstvo koje mu je brutalno oteto.

Zagreb: Nogometaši Šahtara odradili trening na Maksimiru | Foto: Marko Prpic/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Upravo je u tim trenucima oporavka stigao poziv koji je donio tračak svjetla u njegovu tešku svakodnevicu. Darijo Srna, čovjek koji je i sam duboko povezan s Ukrajinom i koji je kroz svoju karijeru u Šahtaru postao ikona kluba, odlučio je Romanu prirediti nezaboravno iskustvo. Kao sportski direktor kluba koji je i sam prognanik od 2014. godine, Srna je pokazao da Šahtar nije samo nogometni klub, već obitelj koja brine o svojoj zajednici.

Roman je bio poseban gost na treningu prve momčadi. Dočekan s osmjesima, dobio je priliku upoznati svoje nogometne idole. Darijo Srna osobno ga je proveo kroz klupske prostorije, a igrači su mu poklonili dres s njegovim imenom i brojem 10. Bio je to dan ispunjen smijehom, radosti i osjećajem pripadnosti – svime onime što je Romanu bilo uskraćeno. Gledati ga kako s loptom trči po terenu, okružen zvijezdama Šahtara, bio je prizor koji vraća vjeru u dobrotu i pokazuje moć sporta da liječi rane, barem na trenutak.

Ova gesta Darija Srne i cijelog kluba daleko je više od običnog humanitarnog čina. To je poruka da nitko nije zaboravljen i da u najmračnijim vremenima ljudska toplina može biti najjače oružje protiv beznađa. Za Romana, bio je to dan kada je ponovno mogao biti samo dječak, zanesen igrom i snovima, daleko od bolničkih kreveta i sjećanja na tragediju.