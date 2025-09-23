Obavijesti

TENISKA LEGENDA

FOTO Nitko kao Pilić: Pokrenuo je bojkot Wimbledona, osvojio Davis Cup s tri države...

Nikola Pilić, nekada vrhunski igrač i pionir profesionalnog tenisa, ostavio je neizbrisiv trag kao simbol igračke solidarnosti i jedini trener u povijesti koji je osvojio Davis Cup s tri različite države
Tým - družstvo Chorvatsko, Ivo KARLOVIČ - Goran IVANIŠEVIČ - Nikola (Niki) PILIČ - Mario ANČIČ - Ivan LJUBIČIČ, Slovensko - Chorvatsko, Davisův pohár - Davis Cup - finále, pohár - trofej
Nikola Pilić, rođen u Splitu samo nekoliko dana prije početka Drugog svjetskog rata, ime je koje nadilazi teniske terene. | Foto: Peka Stanislav
