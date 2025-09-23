TENISKA LEGENDA
FOTO Nitko kao Pilić: Pokrenuo je bojkot Wimbledona, osvojio Davis Cup s tri države...
Nikola Pilić, nekada vrhunski igrač i pionir profesionalnog tenisa, ostavio je neizbrisiv trag kao simbol igračke solidarnosti i jedini trener u povijesti koji je osvojio Davis Cup s tri različite države
Nikola Pilić, rođen u Splitu samo nekoliko dana prije početka Drugog svjetskog rata, ime je koje nadilazi teniske terene.
On nije bio samo bivši vrhunski igrač i legendarni trener, već i revolucionar čija je nepokolebljivost zauvijek promijenila odnose snaga u profesionalnom sportu.
Njegova ostavština, iskovana kroz igračke uspjehe, povijesni bojkot Wimbledona i jedinstveni trenerski rekord u Davis Cupu, čini ga jednom od najvažnijih figura u povijesti tenisa.
Teniski put Nikole Pilića započeo je gotovo slučajno, kada je kao dječak na splitskim Firulama zamijenio svoj bicikl za teniski reket. Ta se odluka pokazala sudbinskom. Svojom ljevorukom igrom i razornim servisom brzo se probio u svjetski vrh.
Već 1962. godine igrao je finale parova u Wimbledonu s Borom Jovanovićem, a osam godina kasnije, 1970., osvojio je US Open u paru s Francuzom Pierreom Barthèsom. Vrhunac pojedinačne karijere dosegnuo je 1973. ulaskom u finale Roland Garrosa.
Pored Grand Slam uspjeha, Pilić je bio jedan od pionira modernog tenisa. Bio je član glasovite skupine "Handsome Eight" ("Zgodna osmorica"), prvih profesionalaca koji su potpisali za World Championship Tennis (WCT), preteču današnjeg ATP Toura.
Time je pomogao utrti put profesionalizaciji sporta, pretvarajući ga u globalni fenomen kakav poznajemo danas.
Godina 1973. ostaje upisana kao prekretnica u povijesti tenisa, a u njenom središtu bio je upravo Nikola Pilić. Teniski savez Jugoslavije suspendirao ga je pod optužbom da je odbio nastupiti u Davis Cupu protiv Novog Zelanda, što je Pilić odlučno nijekao.
Međunarodna teniska federacija (ILTF) potvrdila je suspenziju, zabranivši mu nastup na Wimbledonu.
Taj je potez izazvao neviđenu reakciju. Novoosnovana Udruga teniskih profesionalaca (ATP) stala je čvrsto uz svog člana.
U povijesnom činu solidarnosti, čak 81 profesionalni igrač, uključujući 13 od 16 nositelja i branitelja naslova Stana Smitha, bojkotirao je najprestižniji turnir na svijetu.
Wimbledon te godine nije bio isti, no poruka je bila poslana. Bojkot je potvrdio snagu zajedništva igrača i ojačao poziciju ATP-a, zauvijek promijenivši dinamiku moći između igrača i teniskih institucija.
Nakon igračke karijere, Pilićev utjecaj postao je još veći. Kao trener i izbornik, pokazao je nevjerojatnu sposobnost stvaranja pobjednika i pobjedničkih momčadi.
Radeći s njemačkom reprezentacijom, Pilić je stekao nadimak "Prus s Balkana" zbog svoje discipline i odlučnosti. Upravo je on vodio Borisa Beckera i Michaela Sticha, unatoč njihovom velikom rivalstvu, do zlatne olimpijske medalje u parovima u Barceloni 1992. godine.
Sam Becker ga je u svojoj biografiji opisao kao trenera "sklonog biču", ali čije su metode donosile rezultate. Kroz njegovu tenisku akademiju kraj Münchena prošli su brojni velikani, uključujući Gorana Ivaniševića, Michaela Sticha te Novaka Đokovića, kojeg je Pilić nazvao svojim "teniskim sinom".
Ipak, Pilićevo ime najviše odzvanja u Davis Cupu. On je jedini kapetan u povijesti koji je osvojio "salataru" s tri različite države.
S Njemačkom je slavio tri puta (1988., 1989., 1993.). Godine 2005. odveo je Hrvatsku do povijesnog naslova, čime je postala prva nenositeljska reprezentacija koja je osvojila ovo natjecanje. Konačno, kao savjetnik srpske reprezentacije 2010. godine, zaokružio je svoj nevjerojatan pothvat.
Nikola Pilić nije samo legenda, već i arhitekt modernog tenisa. Njegova hrabrost, vizija i beskompromisna predanost sportu ostavile su neizbrisiv trag koji će inspirirati generacije koje dolaze.
