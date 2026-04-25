FOTO Pogledajte kako je više od 500 vozača jurišalo kroz surovi dalmatinski krš na Kraka Raidu!

I ove godine Krka Enduro Raid okupila je ljubitelje ekstremnog motociklizma na tehnički zahtjevnim stazama od Primoštena do Knina gdje natjecatelji iz cijele Europe testiraju svoje granice
Krka Enduro Raid profilira se kao ključni projekt predsezone koji povezuje ekstremni sport s promocijom prirodnih ljepota Dalmacije. Korištenje netaknutih terena iznad Primoštena transformira lokalni krš u svjetsku pozornicu za hard enduro, čime događaj dobiva snažnu turističku i promotivnu funkciju.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Krka Enduro Raid profilira se kao ključni projekt predsezone koji povezuje ekstremni sport s promocijom prirodnih ljepota Dalmacije. Korištenje netaknutih terena iznad Primoštena transformira lokalni krš u svjetsku pozornicu za hard enduro, čime događaj dobiva snažnu turističku i promotivnu funkciju. |
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Krka Enduro Raid profilira se kao ključni projekt predsezone koji povezuje ekstremni sport s promocijom prirodnih ljepota Dalmacije. Korištenje netaknutih terena iznad Primoštena transformira lokalni krš u svjetsku pozornicu za hard enduro, čime događaj dobiva snažnu turističku i promotivnu funkciju.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Staza je dizajnirana kako bi testirala tehničku vještinu, a ne samo brzinu. Svaki uspon na oštrim stijenama predstavlja direktnu poveznicu s tradicijom 'Dalmacija Rallyja', iz kojeg je ovaj format izrastao u najmasovniji događaj ove vrste u Europi.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Prijelazi preko pritoka rijeke Krke simboliziraju povratak korijenima off-road vožnje gdje prirodni elementi diktiraju tempo utrke. Ovi sektori privlače rekordan broj gledatelja i čine okosnicu vizualnog identiteta utrke.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Uključivanje povijesnih lokacija poput Kninske tvrđave u trasu utrke daje sportskom natjecanju kulturnu dubinu. Projekt na ovaj način revitalizira povijesnu baštinu zaleđa.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Iako je natjecanje individualno, Krka Raid potiče kolektivni duh kroz dionice gdje je međusobna pomoć presudna za prolazak. Ova filozofija odražava izvornu ideju Marca Bersanellija da utrka bude mjesto susreta i razmjene iskustava, a ne isključivo polje za profesionalni rivalitet.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Evolucija opreme kroz godine prati rast težine same utrke, koja se danas smatra jednim od najtežih testova izdržljivosti za amaterske i poluprofesionalne vozače.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Baza u Primoštenu služi kao privremeni urbani centar gdje se miješaju različite kulture i jezici pod zajedničkim nazivnikom strasti prema motorima.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Završetak utrke označava pobjedu nad vlastitim limitima i surovim dalmatinskim terenom. Taj trenutak predstavlja kulminaciju višemjesečnih priprema i logističkog planiranja.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Krka Enduro Raid funkcionira kao centralni dio šireg koncepta 'Dalmatia Series' koji povezuje više utrka u jedinstven prvenstveni format. Time se stvara cjelogodišnji sportski proizvod koji pozicionira Hrvatsku kao vodeću destinaciju za avanturistički turizam u regiji.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL