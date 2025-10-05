Obavijesti

ODGOVOR NA PROVOKACIJU

FOTO Pogledajte transparent na srpskom derbiju: '100% Ustaše'

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
5
Foto: Dusan Milenkovic

Navijači Vojvodine često ističu činjenicu da je prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman bio ujedno i predsjednik njihovog kluba. Na tu funkciju došao je nakon Drugog svjetskog rata

U 11. kolu srpskog prvenstva, Partizan je pobijedio Vojvodinu 1-0. Strijelac jedinog gola bio je Jovan Milošević (20), a pažnju su privukli navijači Partizana koji su bakljadom slavili 80. rođendan svog kluba. 

Beograd: Utakmica 11. kola Mozzart Bet Super liga Srbije između FK Partizan i FK Vojvodina
Foto: Dusan Milenkovic

'Grobari' su nekoliko puta prekidali utakmicu što je razbjesnilo igrače gostujuće momčadi i njihovog trenera Miroslava Tanjgu (61). Navijači Partizana palili su baklje, a navijačka skupina Vojvodine Red Firm odgovorili su uvrjedljivim transparentom na provokacije. Oni su razvili veliki transparent s natpisom "100% Ustaše". Transparent je bio u crnoj i bijeloj boji, bojama Partizana uz ilustriranog navijača suparničkog kluba. 

Navijači Vojvodine često ističu činjenicu da je prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman bio ujedno i predsjednik njihovog kluba. Na tu funkciju došao je nakon Drugog svjetskog rata, a dok je on bio predsjednik donesena je odluka da boje kluba budu crna i bijela.

