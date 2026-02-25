FOTO Sramota u Hrvacama. Ovo je nogometni teren?! Javio se savez, pogledajte što su našli

Hrvace tvrde kako je Kup ogled sa Solinom odgođen zbog bizarnog uvjeta sudaca, ali Savez ih demantira. Pogledajte videosnimke "livade" na kojoj se utakmica trebala odigrati
Puno polemike izazvala je informacija kako se utakmica 1/16 završnice Kupa Nogometnog saveza Splitsko-dalmatinske županije između Hrvaca i Solina nije odigrala zbog par centimetara nižih stativa.
Puno polemike izazvala je informacija kako se utakmica 1/16 završnice Kupa Nogometnog saveza Splitsko-dalmatinske županije između Hrvaca i Solina nije odigrala zbog par centimetara nižih stativa.
Slučaj je na prvu djelovao bizarno, a dodatnu intrigu u cijelu je priču donijela objava Hrvaca na društvenim mrežama, u kojoj su oni iznijeli svoje višenje cijele situacije:
"Prema odluci suca utakmice Joška Gracina, donesene pod pritiskom delegata utakmice Domagoja Čelića, utvrđeno je kako vratnice na terenu ne udovoljavaju propisanim dimenzijama,pri čemu je jedna bila kraća za jedan centimetar, a druga za dva centimetra," stoji u objavi.
Hrvace su u objavi dodali: "Međutim, suci iz samo njima znanih razloga nisu dopustili da se utvrđeni nedostaci otklone u razumnom roku, unatoč spremnosti domaćina da ih odmah ukloni. U situacijama kada postoje tehnički nedostaci na terenu, uobičajena je praksa omogućiti njihovo otklanjanje kako bi se utakmica mogla regularno odigrati."
"U konkretnom slučaju domaćin je izrazio jasnu volju i spremnost da se sporni nedostaci bez odgode isprave, no takva mogućnost nije bila dopuštena od strane službenih osoba.Takvo postupanje predstavlja ozbiljno odstupanje od uobičajene sportske prakse i načela pravičnosti," zaključuju.
Nije trebalo dugo da se oglasi i Nogometni savez Splitsko dalmatinske županije.
On je, naravno, demantirao spomenute tvrdnje čelnika Hrvaca te priložio video i fotodokumentaciju terena u Hrvacama na kojem se utakmica trebala odigrati
Iz fotografija je jasno da su problemi na terenu bili puno ozbiljniji te da su se na stanje terena žalili gosti...
U priopćenju NSŽSD-a su navedeni brojni propusti na terenu, počevši od mnogo kamenja, zbog kojeg može doći do ozljede igrača.
Kazneni prostor bio je 35 centimetra kraći.
Obje stative bile su niže tri do pet centimetara, a pregledom je utvrđeno da su sastavljene iz dva dijela, s vidljivim rezom na sredini.
Jedna stativa bila je udubljena po sredini i postajala je, tvrde, realna opasnost od potpunog puknuća u slučaju udarca.
Uz teren za igru bila je postavljena samo jedna natkrivena zaštitna kabina za rezerve i osoblje uz drvene klupe za sjedenje za sedam do osam osoba.
Da biste lakše razumjeli odnose snaga, treba svakako pojasniti kako je prvi čovjek Hrvaca Stipe Doljanin, siva eminencija dalmatinskog nogometa, čovjek koji je dugi niz godina bio oponent Hajduku i blizak nekadašnjoj vrhuški HNS-a.
A kako su se u međuvremenu odnosi snaga promijenili i formalno, dolaskom novih ljudi na čelu s predsjednikom Hrvojem Malešom, očito je da se radi o igrama i igricama u kojima se nastoji pokazati mišiće i prikazati se kao žrtva novih ljudi u Savezu.
Uostalom, u kakvom stanju je bio teren jasno se vidi iz izvještaja službenih osoba, kao i iz priloženih fotografija i video snimki.
Na koncu, da je bilo imalo dobre volje, utakmica se mogla preseliti na glavni teren koji se nalazi u neposrednoj blizini...
