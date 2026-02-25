FOTO Sramota u Hrvacama. Ovo je nogometni teren?! Javio se savez, pogledajte što su našli

Hrvace su u objavi dodali: "Međutim, suci iz samo njima znanih razloga nisu dopustili da se utvrđeni nedostaci otklone u razumnom roku, unatoč spremnosti domaćina da ih odmah ukloni. U situacijama kada postoje tehnički nedostaci na terenu, uobičajena je praksa omogućiti njihovo otklanjanje kako bi se utakmica mogla regularno odigrati." | Foto: NSŽSD