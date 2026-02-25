Obavijesti

SKANDAL U DALMACIJI

FOTO Sramota u Hrvacama. Ovo je nogometni teren?! Javio se savez, pogledajte što su našli

Hrvace tvrde kako je Kup ogled sa Solinom odgođen zbog bizarnog uvjeta sudaca, ali Savez ih demantira. Pogledajte videosnimke "livade" na kojoj se utakmica trebala odigrati
Puno polemike izazvala je informacija kako se utakmica 1/16 završnice Kupa Nogometnog saveza Splitsko-dalmatinske županije između Hrvaca i Solina nije odigrala zbog par centimetara nižih stativa. | Foto: NSŽSD
1/21
