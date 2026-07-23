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FOTO Uskoro kreće gradnja stadiona nadomak Zagreba! Evo kojeg datuma kreću radovi...

Izgradnja Arene Bjelovar, koja uključuje rekonstrukciju gradskog stadiona i izgradnju nove tribine sa streljanom, počet će 10. kolovoza. Gradonačelnik Hrebak najavio je kako već sutra počinju sve pripreme
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FOTO Uskoro kreće gradnja stadiona nadomak Zagreba! Evo kojeg datuma kreću radovi...
Radovi na izgradnji Arene Bjelovar, sportskog kompleksa koji nastaje rekonstrukcijom gradskog nogometnog stadiona i dogradnjom nove tribine sa streljanom, počet će 10. kolovoza, najavljeno je u četvrtak u Bjelovaru prilikom potpisivanja ugovora o stručnom nadzoru i vođenju projekta građenja. | Foto: Grad Bjelovar
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Radovi na izgradnji Arene Bjelovar, sportskog kompleksa koji nastaje rekonstrukcijom gradskog nogometnog stadiona i dogradnjom nove tribine sa streljanom, počet će 10. kolovoza, najavljeno je u četvrtak u Bjelovaru prilikom potpisivanja ugovora o stručnom nadzoru i vođenju projekta građenja. | Foto: Grad Bjelovar
Komentari 2

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