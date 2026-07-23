FOTO Uskoro kreće gradnja stadiona nadomak Zagreba! Evo kojeg datuma kreću radovi...

Direktor tvrtke koja je dobila posao voditelja projekta građenja Romano Perić istaknuo je da je ključ uspjeha svakog projekta suradnja investitora, nadzora i izvođača. "S obzirom na iskustvo svih dionika u projektu, stvarno ne vidim da bi se tu neki veliki problemi trebali izroditi, tako da idemo sve po proceduri, korak po korak", naveo je. | Foto: Grad Bjelovar