FOTO Uskoro kreće gradnja stadiona nadomak Zagreba! Evo kojeg datuma kreću radovi...

Izgradnja Arene Bjelovar, koja uključuje rekonstrukciju gradskog stadiona i izgradnju nove tribine sa streljanom, počet će 10. kolovoza. Gradonačelnik Hrebak najavio je kako već sutra počinju sve pripreme
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Radovi na izgradnji Arene Bjelovar, sportskog kompleksa koji nastaje rekonstrukcijom gradskog nogometnog stadiona i dogradnjom nove tribine sa streljanom, počet će 10. kolovoza, najavljeno je u četvrtak u Bjelovaru prilikom potpisivanja ugovora o stručnom nadzoru i vođenju projekta građenja.
| Foto: Grad Bjelovar
Radovi na izgradnji Arene Bjelovar, sportskog kompleksa koji nastaje rekonstrukcijom gradskog nogometnog stadiona i dogradnjom nove tribine sa streljanom, počet će 10. kolovoza, najavljeno je u četvrtak u Bjelovaru prilikom potpisivanja ugovora o stručnom nadzoru i vođenju projekta građenja. |
Foto: Grad Bjelovar
Radovi na izgradnji Arene Bjelovar, sportskog kompleksa koji nastaje rekonstrukcijom gradskog nogometnog stadiona i dogradnjom nove tribine sa streljanom, počet će 10. kolovoza, najavljeno je u četvrtak u Bjelovaru prilikom potpisivanja ugovora o stručnom nadzoru i vođenju projekta građenja.
| Foto: Grad Bjelovar
Potpisivanjem tih ugovora zaključena je posljednja faza pripreme prije ulaska građevinske operative na gradilište.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto Grad Bjelovar
- Kreće se već praktički od sutra s određenim pripremnim radnjama, ali puni start sa svom konkretnom operativom je 10. kolovoza. Moglo je to biti nešto ranije, ali zbog sezone godišnjih odmora morali smo se prilagoditi ", rekao je gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak
| Foto: Grad Bjelovar
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Posao stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu dobila je zajednica ponuditelja koju čine Eptisa Adria iz Zagreba i zagrebačka tvrtka Structura Consulting&Engineering, a vrijednost tog ugovora iznosi 195.800 eura s PDV-om. Posao voditelja projekta građenja pripao je zagrebačkoj tvrtki BIM projekt s ugovorom vrijednim 103.000 eura s PDV-om.
| Foto: Grad Bjelovar
Foto Grad Bjelovar
Oba ugovora u ime investitora, Gradskog poduzeća za upravljanje športskim objektima, potpisao je direktor Marko Mihalinec. Predviđeno trajanje usluga je 16 mjeseci, a rok za izvođenje radova 14 mjeseci. Hrebak je podsjetio da po zakonu svaki projekt vrijednosti više od 30 milijuna kuna mora imati voditelja projekta građenja.
| Foto: Grad Bjelovar
Foto Grad Bjelovar
Direktor tvrtke koja je dobila posao voditelja projekta građenja Romano Perić istaknuo je da je ključ uspjeha svakog projekta suradnja investitora, nadzora i izvođača.
"S obzirom na iskustvo svih dionika u projektu, stvarno ne vidim da bi se tu neki veliki problemi trebali izroditi, tako da idemo sve po proceduri, korak po korak", naveo je.
| Foto: Grad Bjelovar
Foto Grad Bjelovar
Radove na Areni dobila je zajednica ponuditelja bjelovarske Hidroregulacije i križevačkog Radnika, s kojima je ugovor vrijedan 11,4 milijuna eura bez PDV-a potpisan početkom lipnja.
| Foto: Grad Bjelovar
Foto Grad Bjelovar
Nakon dovršetka radova, stadion će imati više od 5000 sjedećih mjesta i ispunjavati uvjete za igranje u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi. Ispod nove tribine bit će smještena prva zatvorena streljana za malokalibarsku pušku i pištolj u Hrvatskoj.
| Foto: Grad Bjelovar
Foto Grad Bjelovar
Foto Grad Bjelovar
Foto Grad Bjelovar
Foto Grad Bjelovar
Foto Grad Bjelovar
Foto Grad Bjelovar
Foto Grad Bjelovar
Foto Grad Bjelovar
Foto Grad Bjelovar
Foto Grad Bjelovar
Foto Damir Spehar/PIXSELL