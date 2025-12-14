FOTO Tajnovita plavuša osvojila je srce Dinamova dokapetana

Miha Zajc i Lara Jerončić vezu čuvaju daleko od očiju javnosti. Slovenski veznjak postao je novi ljubimac navijača "modrih", skandirali su mu nakon prvih golova protiv Slaven Belupa
Dolazak slovenskog reprezentativca Mihe Zajca (31) u Dinamo izazvao je golem interes, ne samo zbog njegovih poteza na terenu, već i zbog privatnog života koji vješto skriva od javnosti.
Iako je na terenu glasni vođa, izvan njega je potpuna suprotnost. U fokusu znatiželje našla se njegova dugogodišnja partnerica, zanosna plavuša o kojoj se dosad znalo vrlo malo.
Njezino je ime Lara Jerončič, a ona je njegova najveća podrška već godinama.
Lara prati Mihu na nogometnom putu još od 2018. Bila je uz njega u Italiji nakon što je iz ljubljanske Olimpije prešao u Empoli, a zajedno su živjeli i u Istanbulu dok je igrao za Fenerbahče. Pratila ga je i tijekom posudbi u Genoi i Toulouseu, a sada su novi dom pronašli u Zagrebu.
Za razliku od mnogih partnerica nogometaša, Lara se ne eksponira u javnosti. Par rijetko dijeli zajedničke trenutke, a Zajc na društvenim tek povremeno objavi fotografiju koja otkriva djelić njihove intime. Posljednju takvu objavio je 2023., na kojoj poziraju s osvojenim trofejem za Fenerbahče.
Prije toga, zabilježili su zajedničke blagdane u Istanbulu te romantična putovanja u Rim i Firencu. Čini se da par preferira mir i anonimnost, a Lara održava prijateljske odnose s drugim suprugama nogometaša, poput Helene Livaković, ali bez medijske pompe.
Zajčeva povučenost i želja za privatnošću nisu slučajnost. Slovenski veznjak uspješno razbija stereotipe o nogometašima kao zvijezdama opsjednutima društvenim mrežama.
U jednom od rijetkih intervjua za slovenske medije, dok je još igrao za Empoli, priznao je da nije ljubitelj virtualnog svijeta te da obožava čitati.
- Veliki sam ljubitelj čitanja. Zadnja knjiga koja mi je došla u ruke je "Ugovor" Mojce Širok. Ljeti imam dovoljno vremena za čitanje, ali tijekom sezone često ostanem bez energije. Čitam u vlaku dok putujemo na utakmice, inače mi ponestane vremena - otkrio je tada, dodavši kako preferira knjige koje imaju dodira sa stvarnošću.
Ta crta njegove osobnosti objašnjava zašto on i Lara biraju život daleko od znatiželjnih pogleda, puštajući javnosti tek pažljivo odabrane fragmente. Zajc je u Zagreb stigao nakon turbulentnog razdoblja u Fenerbahčeu, gdje je, prema pisanju slovenskih medija, bio u svojevrsnim "okovima" i nije dobivao priliku kakvu je zaslužio.
Odluka da dođe u Dinamo pokazala se kao pun pogodak. Odrekao se dijela plaće kako bi se priključio "modrima", čime je pokazao da su mu sportski izazovi važniji od glamura.
Navijači su to prepoznali, a Slovenac im je uzvratio sjajnim igrama. U kratkom vremenu postao je jedan od ključnih igrača, miljenik tribina i dokapetan momčadi. Njegov bivši reprezentativni suigrač Petar Stojanović nahvalio ga je pri dolasku.
- Miha ima vrhunsku tehniku, fenomenalan zadnji pas i sjajan je u organizaciji igre. Moderan je, pametan igrač. Razmišlja dok igra, diže glavu prije nego primi loptu, a to je karakteristika nogometnih majstora - rekao je Stojanović.
Majstorstvo je Zajc pokazao u pobjedi protiv Slaven Belupa 5-2, kad je zabio prva dva gola u plavom dresu, nakon čega su mu Bad Blue Boysi skandirali pri izlasku iz igre "Miha, Miha".
- Kad zabiješ, znaju to prepoznati, ali najvažnije je da smo dobili - rekao je nakon trijumfa u Koprivnici.
Dok na terenu niže uspjehe i postaje vođa nove Dinamove generacije, Miha Zajc privatni život čuva samo za sebe i svoje najbliže. On i Lara Jerončič ostaju primjer para koji dokazuje da se ljubav i uspjeh mogu graditi u tišini, daleko od bljeskova fotoaparata.
