NOVOPEČENI BRAČNI PAR
FOTO Tko je Kalikova supruga? 'Imala sam o nogometašima predrasude, ali on me osvojio'
Hajdukov nogometaš Anthony Kalik, koji je prije dva mjeseca pretrpio napad u jednom splitskom kafiću, stao je pred oltar i rekao 'DA' modnoj dizajnerici Ivoni Glavaš s kojom je u vezi od siječnja 2024. godine
Anthony Kalik (27), nogometaš Hajduka, i njegova djevojka Ivona Glavaš, modna dizajnerica iz Osijeka, vjenčali su se u ponedjeljak u Splitu u crkvi Presvetog srca Isusova
Ivona je modna dizajnerica iz Osijeka.
Zaručili su se u kolovozu ove godine, što su objavili na društvenim mrežama, a odmah su zasukali rukave i krenuli s pripremama za vjenčanje. Kako mu nogometne obveze ne dopuštaju slobodne vikende, odlučili su se za ponedjeljak.
Anthony je tri godine mlađi od Ivone.
Zajedno su proslavili Novu godinu 2024. i time potvrdili "šuškanja" o njihovoj ljubavi.
A znali su se družiti i s bračnim parom Livaja te Rakitić.
Kalik je čak tetovirao i njezino ime na šaci.
Upoznali su se na zajedničkom projektu, ali je njihov odnos prerastao u nešto više.
"Redovito idem u teretanu, a uz teretanu volim šetati. Moj dan počinje u šest ujutro i skoro cijeli dan sam u pokretu," izjavila je Ivona jednom prilikom za Gloriu.
Kalik je rođen u St. Leonardsu u Australiji, no kako mu je otac iz Blata, a majka iz Vele Luke, još od djetinjstva bio je vezan za Hrvatsku. Već kao 18-godišnjak došao je u Hajduk, bio je na posudbama u Sydneyju i Rudešu, da bi 2020. godine kao slobodan igrač otišao u Goricu. Tamo se nametnuo i zabljesnuo pa se prije tri godine vratio u Hajduk čiji je član i danas.
- Anthony i ja se znamo od 2019. godine kada nas je upoznao zajednički prijatelj, ali spojio nas je zapravo jedan projekt kroz koji smo se bolje upoznali. Najviše me osvojio s time koliko je uporan, odgovoran i pažljiv. Iako nastojim ne imati predrasude kroz život, iskreno za nogometaše sam ih imala i to mi je bilo jedno veliko ne - otkrila je Ivona jednom prilikom u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju.
