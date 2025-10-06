Obavijesti

NOVOPEČENI BRAČNI PAR

FOTO Tko je Kalikova supruga? 'Imala sam o nogometašima predrasude, ali on me osvojio'

Hajdukov nogometaš Anthony Kalik, koji je prije dva mjeseca pretrpio napad u jednom splitskom kafiću, stao je pred oltar i rekao 'DA' modnoj dizajnerici Ivoni Glavaš s kojom je u vezi od siječnja 2024. godine
Anthony Kalik (27), nogometaš Hajduka, i njegova djevojka Ivona Glavaš, modna dizajnerica iz Osijeka, vjenčali su se u ponedjeljak u Splitu u crkvi Presvetog srca Isusova | Foto: Zvonimir Barišin/PIXSELL/Instagram
