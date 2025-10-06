FOTO Tko je Kalikova supruga? 'Imala sam o nogometašima predrasude, ali on me osvojio'

Kalik je rođen u St. Leonardsu u Australiji, no kako mu je otac iz Blata, a majka iz Vele Luke, još od djetinjstva bio je vezan za Hrvatsku. Već kao 18-godišnjak došao je u Hajduk, bio je na posudbama u Sydneyju i Rudešu, da bi 2020. godine kao slobodan igrač otišao u Goricu. Tamo se nametnuo i zabljesnuo pa se prije tri godine vratio u Hajduk čiji je član i danas. | Foto: Instagram