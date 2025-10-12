FOTO Udružila se sa Srpkinjom za najljepši teniski par. Fanove često časti golišavim fotkama

Marta Kostjuk (23), ukrajinska teniska senzacija, osvojila svijet sporta i mode. Od juniorskih uspjeha do Top 20 WTA ljestvice. Njezina vjenčanica postala viralni hit
Mlada ukrajinska tenisačica Marta Kostjuk ime je koje sve češće odjekuje teniskim svijetom. Iako je već godinama poznata po svom neupitnom talentu, nedavno je ponovno dospjela u središte pozornosti kao nova partnerica srpske tenisačice Olge Danilović u igri parova.
| Foto: Instagram
Foto: Instagram
| Foto: Instagram
Njihov je spoj odmah potaknuo komentare na društvenim mrežama, gdje su ih prozvali jednim od "najljepših parova" na touru, no priča o Marti Kostjuk mnogo je dublja od estetike i atraktivnih fotografija. Riječ je o vrhunskoj sportašici, modnoj ikoni i snažnom glasu svoje domovine.
| Foto: Instagram
Rođena 28. lipnja 2002. u Kijevu, Marta je tenis imala u krvi. Njezina majka, Talina Beiko, bila je profesionalna tenisačica, a otac Oleh tehnički direktor juniorskog turnira.
| Foto: TINGSHU WANG/REUTERS
Upravo je želja da provodi više vremena s majkom, koja je radila kao trenerica, motivirala petogodišnju Martu da prvi put uzme reket u ruke. "Shvatila sam da ću, ako počnem igrati tenis, biti češće uz nju", objasnila je jednom prilikom.
| Foto: Instagram
Pod budnim okom majke i ujaka Tarasa Beika, također bivšeg tenisača, Marta je brzo pokazala izniman talent. Kao juniorka je briljirala, a vrhunac je dosegnula 2017. osvajanjem juniorskog Australian Opena.
| Foto: Instagram
Već sljedeće godine, sa samo 15 godina, debitirala je u glavnom ždrijebu seniorskog Australian Opena i stigla do trećeg kola, postavši najmlađa igračica kojoj je to uspjelo još od Martine Hingis 1996. godine.
| Foto: Geoff Burke/REUTERS
Njezin put u seniorskoj konkurenciji bio je obilježen stalnim napretkom. Prvu WTA titulu osvojila je u ožujku 2023. na ATX Openu u Austinu, pobjedu koju je emotivno posvetila "Ukrajini i svim ljudima koji se bore i umiru".
| Foto: Instagram
Sezona 2024. donijela joj je proboj u sam vrh svjetskog tenisa. Na Australian Openu stigla je do svog prvog Grand Slam četvrtfinala, a sjajne igre nastavila je na turnirima u San Diegu i Stuttgartu, gdje je igrala u finalima.
| Foto: TINGSHU WANG/REUTERS
Pobjedama nad igračicama iz Top 5 poput Jessice Pegule i Coco Gauff dokazala je da pripada eliti, što je rezultiralo ulaskom u Top 20 i dosezanjem 16. mjesta na WTA ljestvici u lipnju 2024. godine.
| Foto: Instagram
Hrvatska publika posebno ju je zapamtila s Olimpijskih igara u Parizu, gdje je u dramatičnom četvrtfinalu, nakon gotovo tri sata borbe, poražena od Donne Vekić.
| Foto: TINGSHU WANG/REUTERS
Marta Kostjuk nije samo tenisačica; ona je osoba čiji utjecaj seže daleko izvan sportskih borilišta. Njezin beskompromisan stav o ruskoj agresiji na Ukrajinu, koji uključuje i odbijanje rukovanja s ruskim i bjeloruskim igračicama, učinio ju je jednim od najvažnijih glasova sportaša na tu temu.
| Foto: Instagram
U studenom 2023. udala se za dugogodišnjeg partnera Georgea Kyzymenka na Cipru. Njezina vjenčanica, koju je dizajnirao njezin sponzor Wilson, postala je prava senzacija. Elegantna, ali funkcionalna haljina bila je toliko tehnički napredna da je, prema riječima dizajnerice, u njoj mogla odigrati meč.
| Foto: Instagram
Upravo je ta vjenčanica poslužila kao inspiracija za njezinu opremu na Wimbledonu sljedeće godine, spojivši tako njezin privatni život i profesionalnu karijeru na jedinstven način.
| Foto: Isabel Infantes/REUTERS
S više od 280.000 pratitelja na Instagramu, Marta je prava zvijezda društvenih mreža. Poznata je po svom elegantnom stilu, a nerijetko objavljuje i atraktivne fotografije s odmora koje privlače veliku pažnju.
| Foto: Instagram
Uoči Olimpijskih igara pozirala je za ukrajinski Vogue, a njezina pojava redovito izaziva divljenje, potvrđujući status jedne od najstiliziranijih sportašica današnjice.
| Foto: TINGSHU WANG/REUTERS
Marta Kostjuk je, bez sumnje, kompletna moderna sportašica. Na terenu je neustrašiva borkinja koja se probija prema svjetskom vrhu, a izvan njega je samosvjesna mlada žena s jasnim stavovima i jedinstvenim stilom.
| Foto: Instagram
Njezina priča inspiracija je mnogima i jasan pokazatelj da se snaga, talent i elegancija mogu savršeno nadopunjavati.
| Foto: Instagram
