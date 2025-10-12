Obavijesti

VATRENA UKRAJINKA

FOTO Udružila se sa Srpkinjom za najljepši teniski par. Fanove često časti golišavim fotkama

Marta Kostjuk (23), ukrajinska teniska senzacija, osvojila svijet sporta i mode. Od juniorskih uspjeha do Top 20 WTA ljestvice. Njezina vjenčanica postala viralni hit
Mlada ukrajinska tenisačica Marta Kostjuk ime je koje sve češće odjekuje teniskim svijetom. Iako je već godinama poznata po svom neupitnom talentu, nedavno je ponovno dospjela u središte pozornosti kao nova partnerica srpske tenisačice Olge Danilović u igri parova. | Foto: Instagram
