FOTO Zbog nje nogometaši vole masaže i pretvaraju se da imaju grčeve! Evo tko je fizio ljepotica

Issy Anderson je britanska fizioterapeutkinja i bivša sportašica koja je širu pažnju javnosti dobila kroz svoj rad u profesionalnom nogometu. Postala je poznata i online zbog atraktivnog izgleda i sadržaja vezanog uz fitness
Issy Anderson, sportska rehabilitatorica i fizioterapeutkinja, postala je poznato ime u svijetu engleskog nogometa, ali ne samo zbog svoje stručnosti.
Njezina priča postala je viralna nakon što je objava o njezinom novom poslu izazvala lavinu sramotnih komentara na internetu, potaknuvši širu raspravu o mizoginiji u sportu i ulozi koju klubovi moraju preuzeti u borbi protiv zlostavljanja.
Iako je u središte pozornosti dospjela zbog negativnog iskustva, Anderson iza sebe ima impresivan profesionalni put. Diplomirala je sportsku rehabilitaciju na Sveučilištu u Nottinghamu, nakon čega je stjecala iskustvo u različitim okruženjima.
Radila je u privatnoj školi s mladim sportašima, u privatnoj bolnici te u profesionalnom nogometnom klubu.
Njezina stručnost i predanost poslu dovele su je do toga da postane prepoznatljivo lice na nogometnim terenima, a snimke na kojima utrčava na teren kako bi pomogla igračima često su postajale popularne na društvenim mrežama poput TikToka i Instagrama.
Danas je, uz rad u nogometu, dio tima i u cijenjenoj Hatt Clinic, gdje primjenjuje svoje znanje iz mišićno-koštane rehabilitacije.
Pravi test njezine snage dogodio se kada je engleski niželigaš Shrewton United s ponosom objavio da je Issy Anderson njihova nova članica stručnog stožera. Umjesto čestitki, objava je postala meta internetskih trolova.
Ubrzo je bila preplavljena "podlim" i "apsolutno sramotnim" komentarima, a objava je dosegnula čak 1,2 milijuna pregleda. Iako se smatra osobom "debele kože", priznala je koliko joj je teško pao sljedeći odlazak na utakmicu.
- Dan nakon objave telefon mi je potpuno poludio, samo je neprestano svijetlio. Gotovo sam se osjećala kao da ne želim biti ovdje jer su svi to vidjeli. Imala sam osjećaj da me ljudi gledaju, a ja sam samo željela nastaviti raditi posao koji volim, ispričala je za BBC.
Klub je reagirao odmah i bez oklijevanja. Objava je brzo izbrisana, a Shrewton United je stao čvrsto uz svoju novu članicu tima, objavivši priopćenje u kojem su osudili govor mržnje.
- Razočaravajuće je čitati toliko štetnih komentara usmjerenih prema našoj najnovijoj članici tima i nećemo dopustiti da bude izložena takvim podlim komentarima. Nogomet je igra za sve, poručili su iz kluba.
*uz korištenje AI-ja.
