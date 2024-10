Francuski hit klub deklasirao budućeg Dinamovog protivnika, Stuttgart i Sparta remizirali

Nogometaši Bresta pobijedili su i drugu utakmicu u Ligi prvaka nakon što su na gostovanju deklasirali RB Salzburg sa 4-0. Brest se natječe u Europi po prvi put u svojoj 121-godišnjoj povijesti nakon što je nezaboravnu prošlu sezonu završio na trećem mjestu Le Championnata.

Foto: Leonhard Foeger

U premijernom nastupu su pobijedili Sturm sa 2-1, a večeras kao gosti i drugog austrijskog predstavnika RB Salzburg sa čak 4-0.Nakon izjednačenog otvaranja, Salzburg je kontrolirao utakmicu, ali je Brest poveo nakon sjajne kontre koju je u 24. minuti u gol pretvorio Abdallah Sima.

Austrijanci su do kraja poluvremena imali nekoliko prilika za izjednačenje, ali ih nisu uspjeli iskoristiti.Salzburg je mogao izjednačiti i u 56. minuti, ali je Adam Daghim bio neprecizan.

Kazna je stigla u 66. minuti kada je Mahdi Camara pogodio za 2-0. Sjajnu predstavu Sima je okrunio svojim drugim golom u 70. minuti, da bi Mathias Pereira Lage u 75. minuti zabio i četvrti gol za goste.

Foto: Leonhard Foeger

U 3. kolu Brest će 23. listopada ugostiti Bayer Leverkusen, dok će RB Salzburg, koji nakon dva kola ima dva poraza, istoga dana odmjeriti snage protiv zagrebačkog Dinama.

U drugom susretu Stuttgart i praška Sparta su odigrali 1-1.Za njemački sastav je to prvi bod, dok Sparta nakon dva nastupa ima četiri boda.Stuttgart je poveo već u sedmoj minuti golom Enza Millota. Gosti su bili korak do izjednačenja u 14. minuti, no Martin Vitik je pogodio stativu. Ipak, u 32. minuti je Kaan Kairinen izjednačio.

Sedam minuta kasnije moglo je biti i 2-1 za Spartu, no Veljko Birmančević je pogodio prečku. Birmančević je opasno zaprijetio i u 54. minuti, ali je Alexander Nubel obranio.Do vodstva je mogao i Stuttgart u 65. minuti, ali je Millotov udarac u posljednji trenutak netko od gostujućih igrača blokirao.

U 3. kolu Stuttgart putuje u Torino na noge Juventusu, a Sparti slijedi gotovanje od Manchester Cityja.