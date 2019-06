Francuz igrao rukom, suci nisu htjeli ni pogledati videosnimku!

Zbog VAR-a smo u prvoj utakmici Eura do 21 godine primili gol iz penala nakon što je Filip Benković igrao rukom, a u drugoj utakmici mogli smo ga i mi dobiti zbog istog prijestupa Dayota Upamecana u utakmici Hrvatske i Francuske u San Marinu.

Zanimljivo, nizozemska sudačka ekipa, na čelu s glavnim sucem turskih korijena Serdarom Gozubuyukom, nije odlučila ni provjeriti situaciju za mogući penal! A taj je detalj mogao okrenuti utakmicu u kojoj je Hrvatska izgubila od Francuske 1-0 i tako se oprostila od mogućnosti da prođe dalje.

U 64. minuti neočekivana zamjena s klupe, ozlijeđeni Josip Brekalo, povukao je kontru po lijevoj strani i dao Luki Ivanušecu desno. Ovaj je primijetio Nikolu Moru na 20-ak metara koji je pucao prema golu, lopta se prvo odbila od Dayota Upamecana pa onda i do Ibrahime Konatéa, koji je očito igrao rukom.

No Gozubuyuk je odmah odmahnuo rukom i jasno dao do znanja - nema penala! Iako su naši igrači, pogotovo kapetan Ivan Šunjić i Nikola Moro prosvjedovali, suca nisu uspjeli uvjeriti u to da iskoristi VAR i pogleda tu situaciju.

Na sučevu stranu stao je i sudački ekspert HRT-a Marijo Strahonja.

- Lopta se neočekivano odbila od suigrača, odbila se od poda i ruka je odlazila od tijela. Ovo, nažalost, nije kazneni udarac. Dogodila se tiha provjera VAR-a, ali ovo nije kažnjivo - rekao je Strahonja.

Po čemu je onda Benkovićevo igranje rukom bilo za penal, a ovo nije?

- Tamo je napadač uputio loptu, ruka našeg igrača bila je u neprirodnom položaju i spriječila je prolaz lopte dalje. Ovdje se lopta odbila od suigrača i ruka je odlazila od tijela - rekao je Strahonja.

