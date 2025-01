Francuzi: 'Čeka nas rukometni klasik i 10.000 nabrijanih Hrvata. Bit će kraljevski dvoboj'

Francuska rukometna reprezentacija na dramatičan je način izborila polufinalni okršaj protiv Hrvatske na Svjetskom prvenstvu, koji će se igrati u četvrtak u zagrebačkoj Areni. Luka Karabatić postao je francuski junak golom u zadnjoj sekundi protiv Egipta.

- Ovo su klasici svjetskog rukometa, utakmice ogromnog intenziteta. Bit ćemo u rukometnoj zemlji koja diše za momčad, za svoju reprezentaciju koja igra s puno želje. Godine 2009. sam bio u Francuskoj i gledao sam finale na televiziji, ali sam čuo dosta o atmosferi. Ovaj put imam priliku to doživjeti uživo - rekao je mlađi brat Nikole Karabatića koji je našoj reprezentaciji nanio dosta bolnih uspomena.

Francuski L'Equipe s oduševljenjem je ispratio dramatičnu pobjedu svoje reprezentacije, pa dio teksta posvetio Hrvatskoj.

"Pa evo 'modrih' u polufinalu i to u Zagrebu. U četvrtak će se suočiti s Hrvatskom koja će igrati kod kuće i nedvojbeno će biti naelektrizirana svojim nevjerojatnim preokretom protiv Mađarske", napisali su i dodali:

"Francuska će u neprijateljskom okruženju morati biti učinkovitija i nadasve discipliniranija nego u utorak (protiv Egipta op.a), gdje je suparniku dala pravo vjerovati u podvig".

Le Parisien istaknuo je da prolazak Hrvatske protiv Mađarske nije dobra vijest za Francuze.

"Mađari su 5 minuta do kraja došli do 4 gola prednosti. No, brojčano nadjačani nakon crvenog kartona, slomili su se i pustili Hrvate da pobijede konačnim golom postignutim u posljednjoj sekundi utakmice", napisali su i dodali:

"Prolazak Hrvatske u polufinale nije nužno dobra vijest za 'modre' jer će morati voditi računa o bitnom parametru: polufinale će se igrati u Zagrebu pred više od 10.000 nabrijanih navijača, u uzavreloj atmosferi. Francuska-Hrvatska bit će kraljevski sraz između dviju država koji se redovito križaju dvadeset godina", zaključuju Francuzi.

Francuska je favorit u dvoboju s Hrvatskom s koeficijentom 1,4, dok je na pobjedu Hrvatske tečaj 3,9, a na remi 9,4.