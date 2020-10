Francuzi jedva da su spomenuli Hrvatsku: Dolazimo pobijediti!

Uvijek možemo i bolje, ponekad dodavanje dođe prekasno, ponekad nismo precizni. Očito moramo bolje kako bismo pobijedili u ovakvoj utakmici, komentirao je francuski izbornik Didier Deschamps remi s Portugalom

<p>Igrali su aktualni svjetski i europski prvaci, ali na terenu jedva da su <strong>Francuzi </strong>pokazali zašto su osvojili nogometni svijet, a <strong>Portugalci </strong>nogometnu Europu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Francuzi dočekali svjetske prvake</strong></p><p>Nula - nula ili, bolje, ništa - ništa, završilo je u Parizu, tek je Cristiano Ronaldo u završnici mogao zabiti. Ali, uglavnom on, Mbappe, Griezmann... Svi su bili malo ili ništa vidljivi pred tisuću gledatelja.</p><p>- Bila je to solidna utakmica, s dosta taktike. Bili smo bolji u drugom poluvremenu, visoko smo pritiskali, no stvorili smo tek nekoliko prilika. Obje su momčadi kvalitetne, i jedni i drugi moglo smo do pobjede. Međutim, kvalitetni smo i defenzivno. Znao sam da je Portugal dobra momčad, i oni znaju da smo mi dobri. Uvijek možemo i bolje, ponekad dodavanje dođe prekasno, ponekad nismo precizni. Očito moramo bolje kako bismo pobijedili u ovakvoj utakmici - komentirao je francuski izbornik <strong>Didier Deschamps</strong>.</p><p>Ipak, dobro je na kraju i Francuzima i Portugalcima jer nakon tri kola imaju po sedam bodova. Hrvatska je osvojila prva tri protiv Švedske i tražit će nove u srijedu protiv Francuza u Zagrebu, a tu je utakmicu Deschamps jedva i spomenuo... Dobro, bit će presica i za to, ali opet...</p><p>- Teško je nešto najavljivati jer još je devet bodova u igri, ali mi svakako idemo po pobjedu u Hrvatsku.</p><p>Za Portugalce, ipak, ova je utakmica značila još nešto uz osvojeni bod. Izbornik <strong>Fernando Santos</strong>, naime, postao je rekorder na portugalskoj klupi. Ovo mu je bila 75 utakmica koju je vodio i sada je ostavio iza sebe legendarnog Scolarija.</p><p>- Nije to bilo ono što smo željeli. Htjeli smo biti organizirani, eksplozivni, tražiti dubinu. Međutim, utakmica je bila vrlo izjednačena, s vrlo opreznom igrom, osobito u ofenzivi. Mislim da nije bilo previše respekta, ali utakmica je otišla u tom smjeru. Nedostajalo je agresivnosti i dinamike u potrazi za golom. Uvijek želimo više - rekao je Santos pa ponovio ono što je rekao i njegov kolega Deschamps.</p><p>- Sve je otvoreno. Hrvatska je pobijedila Švedsku i uključila se u utrku. Kod njih još moramo gostovati i mi i Francuzi.</p>