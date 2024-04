Francuzi provode snažne mjere obrane protiv terorizma zbog dolaska olimpijskog plamena

Oko 6.000 pripadnika policijskih snaga bit će raspoređeno 8. svibnja kako bi osigurao dolazak olimpijskog plamena u Marseille, izjavio je u petak francuski ministar unutarnjih poslova Gérald Darmanin.

Uzimajući u obzir mobilizirane snage grada Marseillea (vatrogasce, sigurnosno osoblje, komunalne policajce itd.), ovaj broj aktiviranih pripadnika snaga reda će nadmašiti onaj koji je mobiliziran u ovom francuskom gradu u rujnu 2023. prilikom posjeta pape Franje.

The "Belem", a three masted sailing ship that will transport the Olympic Flame from Greece to France, arrives in Piraeus | Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS

Nakon što je zapaljen u Grčkoj na antičkom mjestu Olimpija, olimpijski plamen će stići u Marseille morskim putem, na palubi Belema, broda s tri jarbola. Iako za sada nema "jasne prijetnje" koja bi ciljala na dolazak plamena u Marseille, ministar je precizirao da policija radi na raznim scenarijima, posebice u smislu "radikalnog islamizma".

- Postavit ćemo sve što je predviđeno antiterorističkim zakonima za praćenje i sprječavanje bilo kakvog incidenta", dodao je Darmanin, također spominjući rizike koji bi mogli doći od "ekstremne desnice i ekstremne ljevice".A

Olympic flame for Paris 2024 arrives at the Acropolis, in Athens | Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS

A u slučaju da se dogodi da 8. svibnja puše vjetar jači od 25 čvorova što bi spriječilo Belem da uđe u Staru luku, Darmanin je dodao da postoji "alternativa".