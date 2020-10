Francuzi su razbili Ukrajince s jednim golmanom, rezervni je bio legendarni Šovkovski (45)

Osim Švicarske i Hrvatske, u srijedu se igralo još nekoliko zanimljivih prijateljskih utakmica. Njemačka i Turska remizirale su 3-3, Portugal i Španjolska 0-0, a Francuska slavila čak 7-1

<p>Aktualni svjetski prvaci <strong>Francuzi</strong> uvjerljivo su pobijedili Ukrajinu sa 7-1 u prijateljskom susretu kojeg su obilježili napadač Chelseaja Olivier Giroud i veznjak Rennesa Eduard Camavinga.</p><p>Postigavši dva gola Giroud je postao drugi najbolji strijelac u povijesti "tricolora" s 42 gola.</p><p>Napadač Chesleaja je preskočio legendarnog Michela Platiniji koji je za reprezentaciju zabio 41 gol. Na vrhu je Thierry Henry sa 51 golom. Četvrti je David Trezegueta (34), dok je peti Antoine Griezmann (32).</p><p>U povijest se upisao i Eduard Camavinga postavši drugi najmlađi strijelac francuske vrste. Mladi veznjak Rennesa je otvorio golijadu u devetoj minuti postigavši gol za reprezentaciju sa 17 godina i 10 mjeseci. Mlađi od njega tek je Maurice Gastiger koji je u ožujku 1914. protiv Švicarske zabio gol sa 17 godina i pet mjeseci.</p><p>Golove za Francusku zabili su i Mikolenko (39-ag), Tolisso (65), Mbappe (82) i Griezmann (89), dok je strijelac za Ukrajinu bio Cigankov (53).</p><p>Francuzima su put do pobjede olakšali problemi s koronavirusom koji su pogodili njihove suparnike. Ukrajini se osam igrača povuklo iz sastava zbog zaraze koronavirusom. Otpala su ima čak tri vratara.</p><p><strong>Andrij Pjatov</strong> iz Šahtara prvi je početkom tjedna otpao zbog COVID-19. Potom je Ukrajinski nogometni savez objavio kako su pozitivni i <strong>Andrij Lunin</strong> (Real Madrid) i <strong>Jurij Pankiv</strong> (Oleksandrija).</p><p>Tako je ukrajinski izbornik Andrij Ševčenko ostao na samo jednom zdravom golmanu, 26-godišnjem čuvaru mreže kijevskog Dinama Georgiju Bušanu, a legendarni Oleksandr Šovkovski (45), Ševčenkov asistent, sjeo je na klupu kao rezervni golman. Nije ulazio u igru, a možda bi Ukrajinci primili manje da jest...</p><p>Kod Francuza je u posljednji je trenutak zbog koronavirusa otpao branič Lyona Leo Dubois, a umjesto njega poziv je dobio Ferland Mendy iz Real Madrida.</p><p>Njemačka i Turska su odigrale sjajnu utakmicu na RheinEnergie stadionu u Kolnu, a na koncu je završilo 3-3.</p><p>"Elf" je vodio 1-0, 2-1 i 3-2, no Turska se tri puta vraćala. Strijelci za domaćine bili su Draxler (45+1), Neuhaus (58) i Waldschmidt (81), a za goste Tufan (49), Karaca (67) i Karaman (90+4).</p><p>Portugal, koji je kao i Francuska, u skupini Lige nacija zajedno s Hrvatskom odigrao je u Lisabonu 0-0 protiv Španjolske. Kod domaćina je do 72. minute igrao Cristiano Ronaldo, a u španjolskim redovima cijeli je susret odigrao Dani Olmo.</p><p>Meksiko je golom Raula Jimeneza iz jedanaesterca u 60. minuti u Amsterdamu pobijedio Nizozemsku sa 1-0 pokvarivši tako debi Frank de Boera na klupi 'oranja'.</p><p>Italija je deklasirala Moldaviju sa 6-0, dok je Poljska pobijedila Finsku sa 5-1 uz tri gola Grosickog.</p>