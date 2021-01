Dinamo se i dalje priprema u Rovinju, a nogometaši Zorana Mamića jučer su ostali bez jednog igrača, Josip Šutalo (20) zaputio se na posudbu u Istru 1961. Dinamova ekspedicija sada broji 27 igrača, no čelnici "modrih" i dalje svakodnevno skautiraju nogometno tržište kako bi pronašli kakvo pojačanje za nastavak sezone.

Francuski mediji, točnije tamošnji Courrier-picard piše kako je Dinamo ozbiljno zagrizao, pa već i poslao ponudu za 28-godišnjeg Stivena Mendozu. Riječ je o kolumbijskom igraču, nogometašu francuskog drugoligaša Amiensa, koji prema Transfermarktu vrijedi 3 milijuna eura.

Stiven Mendoza igra na poziciji lijevog krila, može biti i klasična špica, a ove sezone je u dresu Amiensa u 11 nastupa postigao četiri gola. U igračkoj karijeri mijenjao je velik broj klubova, osim u Kolumbiji (Envigado, CD America, Cucuta Deportivo, Deportivo Cali), igrao u Indiji (Chennaiyin), Brazilu (Corinthians, Bahia), SAD-u (New York City), dok mu je Amiens prva europska stanica.

Zanimljivo, Stiven Mendoza ima i dva nastupa za kolumbijsku reprezentaciju, upisao ih je u studenom 2019. godine kada je u prijateljskim dvobojima zaigrao protiv Ekvadora i Perua (obje završile pobjedom 1-0). Za Amiens nastupa od 2018. godine, a tu je skupio 69 utakmica i zabio 14 golova (od toga 53 nastupa i 9 golova u Prvoj francuskoj ligi).

Francuski mediji napominju kako Mendoza što prije želi zaigrati na velikoj sceni, te se maknuti iz drugoligaškog nogometa. Kolumbijski nogometaš najbolje je dane karijere imao 2015. godine kada je bio najbolji strijelac indijske lige. Tada je u dresu Chennaiyina u 16 utakmica zabio 13 puta, a bio suigrač Alessandra Neste, Marca Materazzija, Erica Djembe-Djembe, Elana, Mikaëla Silvestrea...

No, u svojoj je karijeri Mendoza imao još zanimljivih suigrača, pa je tako 2016. godine u New York Cityju igrao zajedno s Andreom Pirlom, Davidom Villom i Frankom Lampardom. Još nije poznato koliko je ova priča realna, no francuski kolege nas uvjeravaju kako je Dinamo u ovoj priči ozbiljno zagrizao...