Nije patetika ni pretjerivanje, navijače Rijeke lagano stegne u grlu kad čuju i(li) pročitaju izjavu Franka Andrijaševića. 'Igram svoje zadnje utakmice za Rijeku'.

Dalmatinac koji je postao idol Kvarnera. Osvajanjem naslova, Kupova, golovima, asistencijama, europskim nastupima i bespoštednim fajtom u dresu s Rijekinim grbom zauvijek se stavio u red klupskih legendi.

POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka bijelih snova

U subotu će se na Poljudu tući s Hajdukom za plasman u Europu, onda na Rujevici stati nasuprot Dinamu pa u zadnjem kolu lako moguće protiv Gorice rješavati hoće li Rijeka biti treća ili ne, a onda... Nazad u Gent. Formalno.

- Moram se na kraju sezone vratiti u Gent, a mislim da neću tamo ostati igrati. Sljedeće sezone mi je zadnja godina ugovora i htjet će me prodati, a teško da će me opet pustiti u Rijeku - priča nam Franko (29).

- Rijeka možda može biti opcija kad bi došlo do raskida ugovora s Gentom, ali realno: teško da ću se vratiti na još jednu posudbu na Rujevicu koliko god to želio, koliko mi god Rijeka znači i koliko mi je dao ovaj klub.

U Splitu igrate drugi čin predstave zvane 'Osijek, Hajduk, Dinamo... Tri derbija zaredom'.

- Žao mi je što nismo uspjeli dobiti Osijek jer mi smo ti koji su imali penal, najbolju prigodu na utakmici. Žao mi je i što taj udarac nije ponovljen, što je izostala reakcija VAR-a. Bila je to velika sudačka pogreška. Jer Osijekov igrač koji je prije vremena utrčao u 'kazneni' prvi je došao do lopte pa ju izbio ispred Murića. To VAR mora vidjeti.

Hajduk?

- Oni ne kriju da im je utakmica protiv nas: utakmica sezone. A znamo što Jadranski derbi uvijek znači našim navijačima. Dvaput zaredom su nas dobili na Rujevici, taktički su napravili pozitivni iskorak, drže čvrsti blok pa idu na kontre. Ovo je jako bitan derbi i za njih i za nas. Ono što znam jest da će se svaki igrač Rijeke 'bacati na glavu' da pobijedimo Hajduk - rekao je riječki kapetan, Splićanin Franko Andrijašević.

Šef riječke struke, Šibenčanin Goran Tomić, upozorava na snagu Hajdukovog napada:

- Po meni Hajduk ima veliki napadački potencijal, sve su to jako kvalitetni igrači. Igrat će se: veliki derbi. Znamo što to znači u hrvatskom nogometu. Očekujemo 'pravu mušku utakmicu' kakve su inače u derbijima. A mi u Split idemo u dobrom raspoloženju jer mislim da smo spremni za takav jedan izazov. Hajduku i nama su bodovi bitni tako da očekujem pravo nadigravanje - kaže Tomić (44).

Rijeka će na Poljudu istrčati bez dvojice stopera. Capan ima dva žuta kartona, a Velkovski je ('tradicionalno') ozlijeđen. Pa će Tomić uz Galovića u srce obrane poslati mladog Smolčića ili (kao protiv Osijeka prije pet dana) zaigrati s 'trojicom iza' tj. Galoviću i Smolčiću dodati Escovala.

Prema naprijed, moćna družba: Murić, Drmić, Kulenović, Franko, Menalo... U vezi Čerin, Lončar, Pavičić, na golu Nevistić... Dobra, jaka Rijeka!

Unatoč dva poraza od Splićana na Rujevici Rijeka ima jednu odigranu utakmicu više, ali i šest bodova više od Tramezzanijevog Hajduka. Što znači da niti remi na Poljudu ne bi bio jako loš, a trijumfom bi se Bijeli vjerojatno definitivno otresli pratnje Bilih u lovu na treće mjesto.

Kako god završilo samo neka bude bez sudačkih 'repova', vulgarnih obračuna i sličnih cirkusa. A koliko god bilo nezahvalno prognozirati, sve sugerira da ćemo u subotu od 20.00 u Dalmaciji gledati žestoku nogometnu bitku i sjajnu utakmicu.

Ulog je ogroman, protivnici su velikani hrvatskog nogometa. Nek' bude utakmica za pamćenje i Jadranski derbi na ponos!