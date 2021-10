Jesam li ja najveći teškaš svoje ere? Bez sumnje. Vjerujem da bih mogao pobijediti bilo koga u povijesti, kazao je britanski boksač Tyson Fury nakon pobjede protiv Deontaya Wildera.

Fantastični Fury (33) nokautirao je američkog boksača u 11. rundi te tako na najbolji mogući način zaključio trilogiju, obranio WBC i The Ring naslove te vrlo vjerojatno svog protivnika poslao u mirovinu.

Fury je najbolji teškaš današnjice, sjajan tehničar, čovjek koji privlači publiku i nevjerojatan pobjednik. Prije samo nekoliko godina bio je na dnu nakon što je osvojio pojaseve protiv Vladimira Klička odao se alkoholu i predao se paklu droge. Oduzeli su mu sve titule, pao je u depresiju i krenula je njegova borba. Ne u ringu, nego ona za život.

Uspio je uz pomoć prijatelja i obitelji izaći iz te provalije, pobijediti depresiju i ovisnost te se vratiti tamo gdje i pripada. A to je vrh. Takvo nešto mogu samo najveći.

Boksački fanovi nadali su se njegovoj borbi s Anthonyjem Joshuom, ali pitanje je hoće li se to ikada realizirati. Oleksandr Usik pobijedio je Britanca i osvojio svjetske titule po WBA, IBF, WBO i IBO verziji pa je pitanje trenutka kada će u ring s Furyjem za ujedinjenje titula. Zadnji kojem je to pošlo za rukom je Furyjev sunarodnjak Lennox Lewis kada je postao neosporeni svjetski prvak. Bilo je to prije 21 godine.

No, nešto se pita i WBC koji forsira borbu između Furyja i Dilliana Whytea.

- Imam još jednu borbu pod ugovorom s Top Rankom i ESPN-om i vidjet ćemo što će biti.

Nakon velike pobjede nad Wilderom, Fury je na zasluženom odmoru. Krvavi i mukotrpni rad se isplatio i u ovome trenutku ne želi razmišljati o boksu. No, jasno je kako bi pobjedom nad Usikom postao jedan od najvećih u povijesti. A sigurno i ta činjenica golica njegovu maštu.

- Trenutno ne razmišljam o boksu. Znam da se više ne moram boriti i zaista ne znam što budućnost nosi - jasan je britanski boksač.

Nakon svega što je prošao u životu, želja mu je nogama ostati čvrsto na zemlji. Prije nekoliko godina depresija ga je bacila na koljena, no ovaj put se svim silama bori da se takvo nešto ne dogodi.

- Nadam se da sada neću pasti u depresiju. Probat ću ostati sretan i držati se te formule. Biti zahvalan Bogu i na svemu što se događa.