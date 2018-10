Fury: Vozio sam Ferrari 300 na sat, išao sam ravno prema zidu

Tyson Fury šokirao je svijet 2015. godine kad je pobijedio Vladimira Klička i uzeo mu sve pojaseve. Bio je to prvi Kličkov poraz nakon 11 godina.

Nitko do tog trenutka nije tako nadboksao Klička kao što je to učinio Tyson Fury. Kad ste izazivač, a ne nokautirate prvaka, treba vam dominacija u gotovo svakoj rundi da biste dobili na bodove. Baš je to uspio Fury.

Foto: nph/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL

Bio sam izgubljen

Nekoliko tjedana nakon što je došao na vrh, Fury je pao u depresiju, počeo je piti i drogirati se. Ostao je i bez svih pojaseva. Bio je izgubljen, bez volje za životom. U emisiji kod Joea Rogana otkrio je najteže trenutke tijekom depresije.

- Pio sam, drogirao se i provodio noći uz prostitutke. Kad imate neki cilj još od djetinjstva i dođete do njega... Nisam znao što dalje. Bio sam izgubljen. Pio sam po 18 bočica žestokog pića, nakon toga viski i votku - rekao je Fury.

Foto: Richard Pelham/News Syndication/PIXSELL/NI Syndication/PIXSELL

Gotovo tri godine bio je umirovljen, ali sad se vraća.

U prosincu će se boriti protiv Deontaya Wildera.

Uzimao sam kokain s alkoholom

Dolazak na vrh bio je previše za njega.

- Kad sam bio amater, gledao sam Kličkove borbe na TV-u. Odjedanput sam se našao u ringu s njim i pobijedio ga. On je bio moj Everest. Pokušao sam se samo povući iz boksa, ali to nije bilo dovoljno. Sve sam probao, golf, pucanje u mete, izlaske, striptiz klubove... Ništa nije pomoglo. Osjećao sam prazninu - ispričao je Fury.

Kombinirao je drogu i alkohol.

- Do tog trenutka nikad nisam uzeo drogu. Kokain sam uzimao redovno, kokain i alkohol. Kad sad pogledam na sve to, bih li promijenio? Ne bih. Jer znam da se to jednostavno moralo dogoditi. Budio sam se i mislio kako ne želim živjeti ovako, samo radim probleme bližnjima i nitko me ne može urazumiti. Počele su mi dolaziti lude misli u glavu - rekao je Fury i nastavio:

Foto: Niall Carson/Press Association/PIXSELL

Čuo sam glas 'nemoj, imaš djecu'

- U ljeto 2016. godine kupio sam novi Ferrari. Vozio sam po autoputu i kazaljka je bila na 305 kilometara na sat. Išao sam ravno prema betonskom mostu. Nije me bilo briga ni za što. Samo sam želio sve okončati. Već sam se pozdravio sa životom kad sam čuo glas 'Nemoj, misli na djecu i obitelj, na sinove i kćer koji će odrastati bez oca'. Malo prije mosta sam usporio i stao sa strane. Tresao sam se... Tad sam si rekao da je to zadnji put da uopće razmišljam o samoubojstvu - rekao je Fury koji je potražio pomoć.

- Bio sam kod psihijatrice i rekla mi je da sam bio na samom rubu. Puno mi je ljudi prije nje reklo da moram promijeniti život, nisam bio svjestan toga. Otišao sam kući u mračnu sobu i rekao Bogu da mi pomogne. Nikad prije nisam tražio Boga za pomoć. Osjetio sam kako mi suze padaju po prsima, znao sam da neću ovo moći sam.

- Skoro sam prihvatio da ću biti alkoholičar do kraja života, ali nakon deset minuta molitve, ustao sam i osjetio kako se osjećam lakše, kao da mi je pao golemi teret. Prvi put u toj krizi osjetio sam da će sve biti dobro - ispričao je Fury.

Foto: Lee Smith

Boksu se vraća prvog dana prosinca ove godine u borbi protiv strašnog nokautera, Amerikanca Deontaya Wildera, prvaka po WBC verziji.

Sve se glasnije priča kako će pobjednik tog meča dobiti šansu protiv Britanca Anthonyja Joshue, aktualnog prvaka po IBF, WBA, WBO i IBO verzijama.